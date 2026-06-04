Палата представителей США приняла резолюцию, призванную обязать президента Дональда Трампа прекратить войну с Ираном, сообщает The Hill. Документ поддержали 215 конгрессменов, против выступили 208, при этом к демократам присоединились четверо республиканцев.

Резолюция носит во многом символический характер, поскольку ее юридическая сила остается предметом споров, а Трамп, как ожидается, оспорит ее даже в случае одобрения Сенатом. Тем не менее голосование стало важным этапом политической борьбы вокруг конфликта, который продолжается более трех месяцев. Документ ссылается на Закон о военных полномочиях 1973 года и требует вывести американские силы из боевых действий без одобрения Конгресса.

«Мы приближаемся к тому моменту, когда обе палаты Конгресса объявят эту войну незаконной. Это огромный шаг», — заявил конгрессмен Джаред Хаффман. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, в свою очередь, назвал конфликт «безрассудной и дорогостоящей войной» и призвал к его немедленному прекращению.

В Белом доме отвергли инициативу, заявив, что она является «неконституционным законодательным вето». Администрация также утверждает, что активные боевые действия завершились после объявления прекращения огня в апреле.