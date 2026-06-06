Япония долгие годы считалась страной передовых технологий, а потом растеряла это превосходство. Как так получилось и смогут ли японцы снова стать лидером инноваций? Смотрите об этом документальный фильм Сергея Морозова «Япония: назад в прошлое» из цикла «Не турист» на RTVI.

Американец Тим Ромеро работал в крупнейшей энергетической компании Японии, затем перешел в местное подразделение Google.

«Если сравнивать Токио с Сан-Франциско, можно с ума сойти: ну, просто ты не понимаешь, почему всё делается так долго. Но если сравнить сегодняшний Токио с тем, что было 10-20 лет назад, то очевидно, что японцы мощно продвинулись», — рассказал Ромеро RTVI.

Он считает главной причиной, по которой Япония в какой-то момент начала технологически отставать, экономическую политику правительства. Была создана система, при которым японским компаниям стало выгоднее работать дома, а не расширяться за границу — в итоге исчезла конкуренция и наступил застой, утверждает американец.

«Без международной конкуренции, когда надо соревноваться с лучшими в мире, всё становится слишком легко. Компании расслабились на внутреннем рынке, им уже не до инноваций. Им ничего не было нужно», — пояснил собеседник RTVI.

По его словам, «всё решают отдельные люди». «Человек думает просто: «Если я могу заработать кучу денег, занимаясь бизнесом дома, стоит ли рисковать и выходить за границу, чтобы сделать чуть больше?»», — рассуждает Ромеро.

Он отметил, что в 1980-1990-е годы, наоборот, «буксовали» США. «Если подумать, тот гигантский скачок, который совершила Япония в 1970-1980-е гг., был связан с тем, что американские и европейские фирмы слишком успокоились, почивали на лаврах», — добавил Ромеро.