Потенциальный преемник убитого верховного лидера Ирана — его сын Моджтаба Хаменеи — владеет двумя роскошными квартирами в лондонском Кенсингтоне, в 50 метрах от посольства Израиля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы о собственности.

Из них следует, что общая стоимость этой недвижимости оценивается примерно в 50 млн фунтов стерлингов — то есть более чем в 67 млн долларов.

Апартаменты расположены на шестом и седьмом этажах элитного ЖК и включают помещения для прислуги. Первая квартира была куплена в 2014 году, вторая — через два года. Формально собственником числился иранский бизнесмен Али Ансари, которого СМИ называют доверенным лицом семейства Хаменеи.

Впоследствии власти Великобритании обвинили Ансари в финансировании Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и наложили ограничения на все операции с лондонской недвижимостью, которая была на него зарегистрирована.

Опрошенные Bloomberg эксперты выразили серьезную обеспокоенность тем, что апартаменты главного кандидата на пост верховного лидера Ирана находятся так близко к израильскому посольству.

В частности, бывший директор по безопасности оппозиционного телеканала Iran International Роджер Макмиллан предположил, что квартиры могли служить «постоянной платформой за сотрудниками и посетителями посольства, позволяя фиксировать их перемещения и потенциально перехватывать разговоры на открытых территориях дипмиссии».

По данным Bloomberg, лондонская недвижимость сына покойного аятоллы не ограничивается двумя элитными апартаментами: Моджтаба Хаменеи также может владеть еще 11 объектами в престижном районе Хэмпстед на севере Лондона, известном как «улица миллиардеров». Формально он не значится хозяином, но, по некоторым данным, контролирует всю эту собственность через аффилированные с ним фирмы.

Общая стоимость этой недвижимости, по оценке издания, составляет около 200 млн фунтов — то есть почти 270 млн долларов. При этом некоторые из этих домов пустуют или даже находятся в заброшенном состоянии.

Власти Ирана уже объявили, что кандидатура преемника верховного лидера Исламской республики согласована, но будет обнародована позже. Между тем СМИ сообщают о расколе в правящей верхушки страны, где давно назревал конфликт между консерваторами и «ястребами», но до недавних пор его достаточно жесткими мерами сумел сдерживать Али Хаменеи.