По данным сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile, в январе-июне 2026 года в России зарегистрировали более 4,5 тысяч компаний с иностранными учредителями. Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в первой половине 2025 года в России зарегистрировали около 3,3 тысяч компаний с иностранным участием).

Чаще других компании регистрируют представители Китайской Народной Республики. В первом полугодии 2026 года предприниматели из КНР открыли в России около 2,7 тысяч компаний (~60% от общего числа организаций с иностранными учредителями, зарегистрированных в январе-июне 2026 года). Также в пятерку лидеров попали Белоруссия (684 компании), Казахстан (245), Киргизия (149) и Армения (107).

Заместитель директора компании стратегического консалтинга «АРБ Про» Роман Копосов рассказал, с чем связан интерес иностранцев к российскому рынку.

«Рост числа компаний с иностранными учредителями связан прежде всего с изменением географии внешнеэкономических связей России. На место части западных игроков приходят предприниматели из Китая, стран СНГ, Турции, Индии и стран Ближнего Востока. Кроме того, иностранные компании постепенно переходят от разовых поставок через посредников к прямой работе на российском рынке. Для управления импортом, логистикой, продажами и сервисом им требуется собственное юридическое лицо», — поделился эксперт.

Всего в настоящее время в России зарегистрировано около 66,5 тысяч действующих компаний с иностранным участием. Для сравнения, на конец 2021 года в стране насчитывалось около 39 тысяч таких организаций. Чаще всего иностранцы открывают бизнес в России в сферах торговли (39%), строительства (11%), обрабатывающих производств (8%), аренды и управления недвижимостью (5%).

Роман Копосов дал прогноз по дальнейшему развитию иностранного бизнеса в России.

«Во втором полугодии 2026 года рост, вероятно, продолжится, но темпы могут замедлиться. В 2027 году динамика будет зависеть от международных расчетов, санкционных рисков и внутреннего спроса. При благоприятном сценарии иностранный бизнес будет переходить от торговли к совместным предприятиям, сервисным подразделениям и локальному производству. При неблагоприятном рост сохранится в основном в торговле и посреднических операциях. При этом увеличение числа регистраций еще не означает сопоставимого роста прямых иностранных инвестиций», — заключил эксперт.