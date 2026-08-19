С 2027 года в России появится отдельный ГОСТ для игрушечного оружия для детей до 14 лет, рассказал Life.ru основатель проекта «Стандарт-Москва» по услугам сертификации Алексей Тюльпин. По его словам, это нужно для того, чтобы снизить риск травм и сделать такие игрушки менее похожими на настоящее оружие.

Новый ГОСТ будет распространяться на детские ножи, мечи, сабли и другие подобные изделия: у них не должно быть острых кромок и опасных деталей. У игрушек, которые стреляют, будут отдельно проверять механизм, энергию выстрела, а также сами пули и стрелы.

Отдельные требования введут для моделей с пистонами, световыми эффектами и оптическими элементами. В таких случаях будут оценивать, в том числе, насколько легко ребенок может добраться до электроники и батарейного отсека.

Еще одно требование касается внешнего вида: изделия, имитирующие настоящее оружие, должны заметно от него отличаться, например яркой окраской.

«При этом ГОСТ охватывает именно детские игрушки. Точные копии огнестрельного оружия, изделия с металлическими дротиками, крупные луки и коллекционные модели с маркировкой 14+ под него не подпадают», — подчеркнул эксперт.

Тема игрушечного оружия обсуждалась и после нападения в уфимской гимназии N16 в феврале 2026 года. Тогда девятиклассник напал на школу с пластиковым автоматом, имитирующим настоящий и стреляющим пластиковыми пулями, несколько человек пострадали.

Глава Башкирии Радий Хабиров тогда заявил, что «это детский автомат», который «продается в “Детском мире”, в детских магазинах». «Это не пневма, то есть ущерба он причинить по определению не может», — отметил он.

По словам Хабирова, подросток взял его у младшего брата и поэтому смог пронести через рамку на входе. При этом у школьника был и небольшой металлический кухонный нож: на него металлодетектор среагировал, но охрана не остановила подростка. После случившегося глава республики заявил, что если проверка подтвердит буллинг, руководство гимназии уволят.