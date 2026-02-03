Если проверка подтвердит, что устроивший ЧП в уфимской гимназии подросток подвергался буллингу, руководство учебного заведения будет уволено. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

По его словам, «важно убрать эмоции и разобраться, почему парень совершил этот поступок». Сам подросток заявил, что руководствовался желанием отомстить за травлю.

«Если мы обнаруживаем факт буллинга, мы выметаем всех отсюда — руководство школы. Потому что <…> бывают дома неполадки, несчастная любовь, буллинг. Мы сейчас должны выяснить, что было причиной. Потому что парень из полной семьи, у него папа, мама, трое детей в семье. Поэтому надо разбираться. Дайте нам время, мы разберёмся, и тогда, в зависимости от того, что случилось, примем соответствующее решение», — заверил глава республики.

Он особо подчеркнул, что мальчик воспользовался игрушечным пластиковым автоматом, который позаимствовал у своего младшего брата, поэтому смог беспрепятственно пронести его под рамкой металлодетектора на входе в гимназию.

«Оружие-то, которое у него было, — это не оружие. Это детский автомат. Он продаётся не в спортивном даже магазине, он продаётся в “Детском мире”, в детских магазинах, он стреляет маленькими пластиковыми пулями, это не пневма, то есть ущерба он причинить по определению не может», — рассказал Хабиров.

Также у подростка был при себе небольшой металлический кухонный нож, на который металлодетектор при входе среагировал звуком.

«У всех детей есть что-то металлическое, поэтому звенит. Но тем не менее, сам факт — что первая линия защиты, первый контур не сработал, хотя здесь ЧОП был и так далее. И тревожная кнопка, как мне говорят, сработала, и оповещения сработали. Оперативно вызвали службы охраны, в течение 10 минут приехали вооружённые росгвардейцы. Парень сопротивления не оказывал», — объяснил глава Башкирии.

По его словам, при разбирательстве по поводу случившегося надо установить мотивы подростка и понять, есть ли виновные в том, что он решил имитировать скулшутинг. Кроме того, добавил Хабиров, необходимо принять меры, чтобы не повторялась ситуация, когда из-за постоянного срабатывания металлодетектора на входе в школу охрана перестает обращать внимание на звуковой сигнал и не досматривает тех, у кого при себе могут быть запрещенные предметы.