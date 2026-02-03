В Уфе после нападения девятиклассника на школу с оружием возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности, сообщает СУ СК по Башкортостану. В ведомстве подтвердили задержание нападавшего и показали фото изъятого автомата. Мэру города Ратмиру Мавлиеву продемонстрировали оружие на месте со словами, что «это просто пластмассовая игрушка».

Инцидент произошел в городской гимназии №16, сообщение о нем поступило в полицию около 11 утра. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, включая Росгвардию, Мавлиев, также глава регионального МВД Александр Воронежский, детский омбудсмен Башкирии Ольга Панчихина.

«Я сейчас нахожусь в школе, ситуация уже на контроле», — сказала Панчихина RTVI.

По данным оперативников, ученик прошел в класс на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в сторону учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Вскоре его задержали сотрудники патрульно-постовой службы и Росгвардии.

По словам мэра, пострадавших не было. Действия нападавшего он объяснил местью за буллинг.

«Девятиклассники обижали парня. Зашел с пневматической винтовкой и открыл огонь. Никто не пострадал», — сказал Мавлиев телеканалу UTV возле школы.

Глава Башкирии Радий Хабиров также написал в своем телеграм-канале об отсутствии пострадавших. В посте говорится, что стрельба велась из страйкбольного автомата.

«Сегодня утром девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16. Пострадавших нет. Подростка уже задержали. Ситуация на контроле, выясняем подробности», — сообщил Хабиров.

Портал UFA1.RU изначально сообщал со ссылкой на источник, что пострадали три человека, позднее собеседник портала уточнил, что учитель, в которого стрелял ученик, получил ссадину на лице.

«Что-то страшное происходит»

Около полудня по местному времени около полудня (около 10 утра мск) из школы начали выводить учеников, начиная с младших классов. Как передал корреспондент UFA1.RU с места событий, судя по лицам, многие даже не поняли, что случилось и радовались, что уроки отменили. «Родители на нервах, а детям как будто весело от происходящего», — поделился впечатлением корреспондент.

Одна из матерей рассказала, что дочь позвонила ей со словами, что в школе «что-то страшное происходит», после чего женщина выбежала на улицу, чтобы ехать в школу, но из-за шока не смогла вспомнить, где оставила машину.

«Дочь позвонила и рассказала, что сидит в классе в углу, что-то страшное происходит, я аж выронила все, выбежала на улицу и забыла, где машину поставила», — рассказала она.

Родители учеников также стали сообщать, что они неоднократно жаловались учителю на поведение будущего стрелка, который «вел себя абсолютно не как все» и «какой-то мутный». По их словам, парень выкладывал в соцсетях посты, в которых выражал ненависть к педагогу.

Одноклассники тоже утверждают, что тот был в неприязненных отношениях с учителем. О самом педагоге, который ведет историю, они отзываются очень хорошо, говорят, что он «топил за детей».

«Представляю, как расправляюсь со всеми»

Телеканал UTV сообщает, что за два дня до нападения на школу девятиклассник опубликовал видео, как стреляет из страйкбольного автомата и взрывает петарды.

РЕН ТВ передает, что школьник записывал разговоры своих одноклассников и учителей на диктофон и выкладывал в соцсети. В одном из постов он написал, что представляет, как «расправляется со всеми».

«Как обычно, не выспался и теперь слушаю тупой гундеж одноклассников про их шутки и смешки, но при этом представляю, как расправлюсь со всеми ними, и таааак возбуждаюсь, меня аж трясет», — цитирует телеканал одну из записей.

Из переписки, доступ к которой получил РЕН ТВ, следует, что перед нападением подросток общался с матерью, которая предупреждала, что классный руководитель его ждет и «будет контролировать», и призывала поторопиться на уроки. Тот сначала отвечал, что постарается быстрее, а потом на сообщения матери ответов уже не было.

По данным «Осторожно, новости», девятиклассник также записал на диктофон нападение на школу, на аудиозаписи можно услышать шаги и шорох одежды, затем крики «Тревога!» и «Ты что делаешь?», визги и звуки, похожие на слабые хлопки и передергивание затвора.

Родители учеников рассказали каналу, что в школе двое охранников — мужчина и пожилая женщина. При этом на мужчину жаловались, потому что он, по их словам, спал на рабочем месте и его приходилось будить, чтобы он открыл двери.

Как сообщают СМИ, в день нападения 3 февраля по всем школам Уфы была запланирована учебная тревога, поэтому ученики не сразу поняли, что нападение настоящее.