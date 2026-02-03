Для того чтобы сократить число нападений на школы, нужно ограничить доступ детей к соцсетям, а также усилить меры по их воспитанию и безопасности учебных учреждений. Об этом RTVI заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, комментируя нападения школьника в Уфе, предположительно, вооруженного травматическим оружием.

Сейчас нужно выяснить, убеждена Останина, что «двигало этим несовершеннолетним», замечали ли ранее окружающие, в том числе близкие, в нем ранее проявления жестокости, если да, то советовали ли ему посетить психолога, не состоял ли он в «каких-нибудь организациях» и были ли у него конфликты с преподавателями.

«Мы не посадим всех в железные клетки и колючей проволокой образовательные организации не огородим. Он пронес с собой в школу оружие. Снова становится вопрос, а как это могло произойти? В аэропорт мы ничего принести не можем, нас сто раз проверяют. И школа — это такой же, вообще-то, объект высокой степени опасности, четвертой степени опасности», — подчеркнула Останина.

По ее словам, сейчас один из главных вопросов: «когда мы все-таки предпримем все меры для того, чтобы защитить и самих детей, и педагогов». Депутат отметила, что череда случаев на школах за последнее время «нас власть все-таки самих себя спросить: а все ли мы сделали, чтобы защитить наших детей?».

«Нет, не все. И в данном случае, мне кажется, что начинать надо с воспитания, что представляет собой, конечно, процесс очень длительный, восстанавливая воспитательную функцию школы», — сказала парламентарий.

Уберечь педагогов и учеников от «жестокости» можно несколькими путями: первый — это заняться воспитанием детей, и оно «должно ложиться на плечи не только школы, образовательной организации, но и родителей».

Второе — это проверить, была ли оказана ребенку помощь со стороны профессионального психолога.

Третье — это «упорядочивание взаимодействия наших детей с социальными сетями», добавила собеседница RTVI.

«Смотрите, даже французы приняли решение парламента о том, чтобы до 15 лет запретить соцсети. Австралийцы приняли такое решение. А мы еще выжидаем. Вот оно, следствие воздействия соцсетей на психику наших детей. Я даже в этом не сомневаюсь. Ну и, конечно, нужно усилить меры безопасности, чтобы не случалось такое, когда дети проносят оружие, ножи. Но все равно главный компонент — воспитательный: это компонент оказания помощи психологической и компонент отлучения детей от соцсетей. Наших детей надо защитить от соцсетей. Я твёрдо убеждена, что воздействие гаджетов на психическое здоровье наших детей является следствием того, что происходит в наших школах», — заявила Останина.

3 февраля стало известно, что ученик одной из гимназий Уфы, вероятно, ворвался в свое учебное заведение с травматическим пистолетом и открыл стрельбу. По неподтвержденной информации, три человека пострадали. Однако вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев информацию о раненых опровергает.

Нападавший был задержан полицейскими и сотрудниками Росгвардии. По данным «Осторожно, новости», это ученик гимназии № 16, который анонсировал нападение в личном телеграм-канале, куда выкладывал фото с оружием и писал о готовности оказаться в тюрьме. Пострадавшим, вероятно, оказался учитель истории и обществознания, с которого, по информации «Осторожно, новости», у подростка был конфликт.

«Парень выкладывал записи с уроков и говорил, что “Тимур Венерович совсем с катушек слетел”. Известно, что сегодня парень пришел в школу с опозданием и зашел именно в кабинет истории», — говорится в посте.

Возбуждено уголовное дело о халатности. Родители учеников, как пишет Ufa1.ru, заявили, что «ранее они неоднократно обращали внимание на поведение “стрелка” и жаловались учителю».

Детский омбудсмен Башкортостана Ольга Панчихина рассказала RTVI, что уже взяла ситуацию под контроль: «Я сейчас нахожусь в школе, ситуация уже на контроле».