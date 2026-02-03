Учащийся 9-го класса напал на школу с травматическим оружием, пишет UFA1 со ссылкой на источник. Издание писало об одном пострадавшем, но первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев опроверг эту информацию.

UFA1 отмечает, что подросток ворвался в учебное заведение с травматическим пистолетом и открыл огонь по находящимся внутри. По словам собеседника, перед этим якобы был замечен взрыв.

SHOT пишет, что на мечте ЧП полиция и другие экстренные службы. Ученики одного из классов сообщили телеграм-каналу, что когда в коридоре начался шум, учитель закрыл дверь в класс и велел им забаррикадировать дверь.

Позже глава Башкирии Радий Хабиров уточнил, что девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата.

«Подростка уже задержали. Ситуация на контроле, выясняем подробности», — говорится в его сообщении.

Также SHOT пишет, что во всех школах Уфы 3 февраля должна была пройти учебная тревога. Поэтому не все сразу поняли, что нападение настоящее.

По информации Mash, нападавший жаловался на учителей и одноклассников — недавно он перевелся из другого учебного заведения.