Обычная охрана не сможет защитить школы от вооруженных нападений учеников, заявил RTVI эксперт по оружию Глеб Обуховский. По его мнению, эту проблему не решить без работы с самими детьми.

Утром 22 января вооруженный ножом семиклассник ворвался в лицей в Нижнекамске (Татарстан) и ранил уборщицу. По одной из версий, подросток хотел отомстить за травлю своей подруги, которая ранее покончила с собой. Это уже четвертый случай нападения на школу в России за последние полтора месяца.

«Защиту школ повышать надо. Но также надо заниматься воспитанием детей и так далее. Потому что сколько там напавшему — 13 лет? Это же еще ребенок. Недовоспитанный человек, которому не объяснили, что такое хорошо, а что такое плохо. Всегда в любой ситуации есть две стороны. Одна сторона — это недостаточная защита школы. Другая сторона — это недостаточное воспитание ребенка», — заявил Обуховский.

Он не исключил, что сотрудники школы, включая классного руководителя, не провели достаточную работу с детьми.

«Если, например, над ним издевались и вывели из себя, и вот он пришел и начал бросать петарды, а потом, когда его попытались остановить, начал резать уборщицу ножом — вполне возможно, что это проблемы учителей, которые не видели [предпосылок] этого. Или видели, но не реагировали», — предположил специалист.

Собеседник RTVI подчеркнул, что усиление охраны школы — это лишь «одна сторона медали», поскольку нормальный досмотр детей при входе невозможен.

«Что, поставим рамки на входе, чтобы детей ни с каким металлом не пускать? А у начальной школы — металлические подставки под учебники, металлические линейки, ручки. Что, их всех на входе досматривать? Тогда это растянется на 2 часа. Представьте — крупное здание, где хотя бы 500 учеников, а при самом благоприятном раскладе на [досмотр] ребенка нужна минута. Три часа им стоять на входе?» — задал риторический вопрос эксперт.

Поэтому защитить школы от таких инцидентов, как в нижнекамском лицее, невозможно с помощью одной только охраны, уверен Обуховский. «Нужно воспитание [ребенка] и внутришкольная работа», — подытожил он.

Ранее в исполкоме администрации Нижнекамска сообщили, что лицей, где произошло ЧП, относится к объектам первой категории защиты, поэтому на входе установлена рамка металлоискателя. Baza выяснила, что охрану школы по контракту стоимостью 1,5 млн рублей обеспечивает компания «Империя», на которую Росгвардия в 2024 году подавала в суд из-за многочисленных нарушений на объектах.