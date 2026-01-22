Семиклассник Данис, ранивший 54-летнюю уборщицу Нижнекамского многопрофильного лицея № 37 в Татарстане и взорвавший три петарды, перед нападением поругался с одноклассниками. Его родители заявили, что он хорошо учится и никогда не жаловался на проблемы в школе. Что еще известно о случившемся — в материале RTVI.

Сигнал о ЧП в лицее поступил в полицию в 08:56 по местному времени. Сотрудники МВД и три экипажа вневедомственной охраны Росгвардии сразу же выехали на место происшествия, где задержали нападавшего — 13-летнего ученика этой же школы.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что уборщица лицея получила ножевое ранение руки, угрозы ее жизни нет, женщине оказана медпомощь. По данным прокуратуры, перед нападением мальчик также выстрелил из «сигнального устройства».

Пострадавшая в результате нападения школьника — 54-летняя Алсу Анасова, пишет телеграм-канал «112». По его данным, женщина работает в лицее уборщицей с 2021 года.

При задержании у Даниса изъяли смартфон, нож, маску и тактические перчатки. Из лицея задержанного отвозили в больницу для оказания медпомощи, поскольку он «получил телесные повреждения», уточнила прокуратура. В Росгвардии заявили, что лицеист поранился при нападении на уборщицу.

По данным телеграм-канала «Новости Казани и Республики Татарстан», школьник госпитализирован с резаными ранами в области шеи и травмами рук, полученными при взрывах петард. Он пришел в себя в больнице, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что берет дело под свой контроль. По ее словам, в России необходимы системные меры для «противодействия деструкции в подростково-молодежной среде». Она призвала как можно скорее принять законопроект об основах психологической деятельности и решение о «качественном развитии психологической службы в системе образования».

За охрану лицея заплатили 1,5 млн рублей

Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует лично прокурор Нижнекамска Ильнур Гаянов. Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело о покушении на убийство и халатности (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 293 УК РФ). В сообщении ведомства говорится, что у мальчика «произошел конфликт с технической работницей», и в результате он нанес ей ножевые ранения. Прокуратура Татарстана взяла ход расследования под контроль.

Охрану Нижнекамского многопрофильного лицея № 37 обеспечивала компания «Империя», которая оказывает аналогичные услуги 25 школам Татарстана, утверждает Baza. По контракту на 1,5 млн рублей фирма обязалась приставить к школе охранника с дубинкой, наручниками и баллончиком слезоточивого газа.

По данным канала, в 2024 году Росгвардия судилась с «Империей» из-за некачественных услуг. Ведомство проверило девять охраняемых ею объектов и выявило нарушения на шести из них: охранники были неквалифицированными, без удостоверений и не в форме, а на инструкциях отсутствовали подписи ответственных. В итоге фирму оштрафовали на 4 тысячи рублей.

«Мстить за Лизу»

Перед нападением мальчик поругался с другими учениками, пишет Shot. Он сделал несколько селфи с ножом в руке, наполовину скрыв лицо под черной маской с изображением черепа, и разослал одноклассникам утром 22 января.

Родители заявили, что он хорошо учится. По словам отца, Данис никогда не жаловался на проблемы с другими учениками. Мальчик воспитывается в полной семье, его мать и отец оба работают в инженерной сфере. Жалоб в органы по делам несовершеннолетних на лицеиста не поступало, на внутришкольном учете он тоже не состоял.

Одноклассники Даниса предположили, что к нападению его могла подтолкнуть трагическая гибель подруги — девочки по имени Лиза из параллельного класса. Shot пишет, что это был несчастный случай. По версии «Осторожно Media», школьница совершила самоубийство. Ученики школы рассказали, что она подвергалась буллингу. Они предположили, что Данис мог «мстить за Лизу».

Baza подтверждает эту гипотезу, публикуя фото разгрузки, которую мальчик надел перед нападением. На одном из ремней написано «ЛИЗА 20.01.26». По данным местных СМИ, сегодня школьницу хоронят.

Жительница Нижнекамска рассказала Daily Storm, что девочка «хорошо училась, но в школе ее гнобили». По словам собеседницы издания, с напавшим на лицей школьником ее связывали не дружеские, а романтические отношения.

«У них [с Данисом] была любовь, и он решил отомстить», — утверждает она.

Женщина добавила, что директор лицея и представитель органов ПДН незадолго до нападения покинули здания, потому что спешили на похороны погибшей девочки.

Телеграм-канал «Нижнекамск.Жесть» 20 января сообщал о гибели школьницы 12-13 лет. Ее тело было обнаружено под окнами дома №64 на улице Строителей. Со ссылкой на горожан в посте канала говорилось, что погибшая являлась ученицей лицея №37.

В комментариях пользователи, представляющиеся как ученики той же школы, пишут, что девочка поднялась на крышу со своим другом во время их совместной прогулки под предлогом съемки фото и видео для TikTok. По словам одного из комментаторов, друга школьницы с места происшествия увезла полиция.

«Любил всякие терроры и смотрел ужасные видео»

«Осторожно, новости» утверждают, что в социальных сетях Данис выкладывал снимки с военной атрибутикой и оставлял «агрессивные комментарии», В частности, в одном из местных чатов от его имени было опубликовано сообщение о готовности совершить вооруженное нападение на школу «хоть 1 сентября». Сегодня утром, 22 января, в чате класса он ругался матом на других учеников.

Авторы канала проанализировали аккаунты мальчика в соцсетях и выяснили, что недавно он сменил никнейм в Telegram на ультраправый лозунг Sygaown — Stop Your Genocide Against Our White Nations (Прекратите ваш геноцид против наших белых наций). Эта аббревиатура была написана на шлеме Тимофея К. из подмосковного Одинцово, который в декабре зарезал мальчика из Таджикистана в Успенской школе, где они оба учились.

Знакомые Даниса рассказали «Базе», что «темой оружия и террора» он начал увлекаться в шестом классе. Одноклассники заявили, что мальчик «любил всякие терроры» и смотрел «ужасные видео», но перед нападением вел себя как обычно.

На аватарке Даниса, по данным «Осторожно, новости», изображен Антон Лундин-Петтерссон, который в 2015 году совершил нападение на школу в шведском Тролльхеттане. В результате погибли три человека, включая самого 24-летнего нападавшего, и были ранены двое.

Никнеймы, которые Данис использовал в соцсетях раньше, также содержат отсылки к ультраправой идеологии и неонацизму, а некоторые его публикации связаны с другими нападениями на школы. В частности, в «Избранном» его телеграм-аккаунта, который сейчас удален, содержались самодельные стикеры с фотографиями «Казанского стрелка» Ильназа Гилявиева.

Второе школьное ЧП в Татарстане за последние два дня

СМИ Татарстана отмечают, что накануне — 21 января — произошел еще один инцидент в школе: ученик седьмого класса лицея «Алгоритм» в деревне Куюки Пестречинского района принес на уроки реактив из набора «юного химика», подмешал в напиток и угостил трех одноклассников. Детей оперативно госпитализировали, угрозы их жизни и здоровью нет.

«Администрация лицея находится на связи с родителями. Совместно с компетентными службами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ситуация на особом контроле руководства района», — сообщили местные власти.

С семиклассником, напоившим других детей химикатом, и его родителями побеседовали полицейские.