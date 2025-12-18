Тверской районный суд Москвы отправил под арест на два месяца подростка, обвиняемого в нападении на Успенскую школу в Одинцово. Соответствующая карточка появилась на сайте суда.

Как пишет RG.ru, родители обвиняемого не стали комментировать решение суда. Отец подростка ответил, что «вся информация в МВД». Заседание проходило в закрытом режиме, так как обвиняемому не исполнилось 18 лет.

Утром 16 декабря 15-летний подросток напал с ножом на охранника и десятилетнего ученика школы в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Охранник выжил, мальчик скончался в результате полученных ранений. Нападавшего задержали силовики после того, как он забаррикадировался в одном из классов.

Подозреваемый снимал происходящее на камеру и вел трансляцию в своих соцсетях. Очевидцы рассказывали, что, проходя по коридору школы, подросток спрашивал у учащихся об их национальности, показывая им нож.

Телеграм-канал Mash утверждал, что нападавший искал 29-летнюю учительницу математики, которая регулярно ругала его из-за плохих оценок. Как писала Baza, незадолго до произошедшего он собрал в туалете предмет, похожий на взрывчатку. Согласно публикации SHOT, он «готовил теракт». Позднее в школе обнаружили муляж самодельного взрывного устройства (СВУ), сообщал СК.

По данным SHOT, в день нападения на входе в школу также не работал металлоискатель. Очевидцы рассказали, что нападавшего не проверяли при входе в здание.

Комментируя инцидент, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил RTVI, что в России ужесточат меры пропуска детей через рамки металлоискателя. Он добавил, что на постах охраны в школах должны работать подготовленные специалисты из Росгвардии.

Вечером того же дня нападавший признал вину и дал показания, рассказав в деталях о подготовке и совершении преступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство (ст.105 УК, ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК).

Четвероклассника, который погиб при нападении, похоронили утром 18 декабря в Таджикистане. Церемония прошла на кладбище в Шахринаве, молитву за упокой прочитал муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода.

