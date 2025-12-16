Утром 16 декабря подросток напал с ножом на школу в подмосковном Одинцово. Ранения получили охранник и ученик младших классов. Последний в результате погиб. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали. Его отец утверждает, что узнал о нападении из СМИ. Что известно о произошедшем — в материале RTVI.

Сообщение об атаке на школу поступило в полицию в 9:00 мск. По данным подмосковного МВД, несовершеннолетний ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем набросился на десятилетнего школьника, который скончался в результате полученных ранений.

По данным телеграм-канала Shot, инцидент произошел в Успенской СОШ, расположенной в элитном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Нападавший — 15-летний девятиклассник этого учебного заведения.

Телеграм-канал Shot отмечает, что металлоискатель на входе в школу не работал. При этом очевидцы указывают, что рамки в учебном заведении есть, но могли быть отключены. Ручным металлодетектором нападавшего якобы не проверили.

Спрашивал о национальности и снимал нападение на видео

Атаку на школу девятиклассник снимал на видео и выкладывал в свои соцсети. На кадрах видно, что в коридоре учебного заведения молодой человек наткнулся на группу четвероклассников с учителем. Он спросил, кто они по национальности, показывая им нож. На что педагог задала ему вопрос: «Ты кто здесь?».

Нападавшего попытался остановить охранник, но безуспешно. Молодой человек брызнул ему в лицо газовым баллончиком и нанес ножевой удар. Затем школьник побежал за одним из четвероклассников, догнал его на лестничной клетке и ударил ножом.

На других кадрах видно, как подозреваемый заходит в несколько классов в поисках конкретной учительницы. Ее имени он вспомнить не смог и описал как «темную такую». В ролике несовершеннолетний называет себя «лохом полным» и говорит, что о его действиях можно будет почитать в «Википедии». На призывы одного из педагогов пойти к охране он ответил: «Меня и так арестуют. Зачем мне [туда] идти?»

Mash утверждает, что девятиклассник искал 29-летнюю учительницу математики, которая систематически отчитывала его за неуспеваемость. Школьники в разговоре с телеграм-каналом охарактеризовали педагога как «очень требовательного», но подчеркнули, что она была неоднократно награждена за успехи своих учеников.

В классе, где учился нападавшим, она заменяла уроки во время болезни основного педагога. С подростком у нее отношения якобы не сложились из-за его плохого поведения, неуспеваемости и отказа выполнять домашние задания.

«Готовил теракт»

В свои соцсети подросток снимал не только момент нападения, но и подготовку к нему. Телеграм-канал Baza указывает, что незадолго до произошедшего школьник собрал в туалете предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), и якобы хотел заложить его в одном из кабинетов. По утверждению Shot, подозреваемый «готовил теракт».

Кроме того, перед атакой на школу молодой человек разослал другим учащимся свой «манифест», пишут «Осторожно, новости». Речь идет о документе под названием «Мой гнев», в котором девятиклассник рассказывает о своей ненависти к людям, которых он называет «биомусором». По его словам, человеческие жизни не имеют значения, а доказательством этому якобы является «отвратительное поведение» окружающих по отношению к нему.

Также школьник критикует ислам и рассуждает о христианстве, которое, по его мнению, находится в упадке. Он считает, что единственным способом защиты являются массовые убийства. В проблемах общества подозреваемый обвиняет «ЛГБТ*, евреев, левых, антифа, либералов и оппозицию», передают «Осторожно, новости».

Среди прочего, к документу приложены инструкции по созданию оружия и взрывчатки. Последние правки в текст были внесены в 8:18 мск 16 декабря.

В оперативных службах подтвердили, что нападавший был приверженцем деструктивного молодежного течения. Источник РБК уточнил, что правоохранители изучают соцсети подозреваемого подростка и пытаются установить причины произошедшего.

«Уже сейчас очевидно, что будет назначен ряд экспертиз, включая психиатрическую экспертизу», — сказал он.

Убитый и пострадавший

Мать погибшего опознала тело, она находится в шоковом состоянии. Знакомые женщины сообщили Осторожно Media, что убитый четвероклассник был из семьи таджиков. Его родственники находятся у ворот школы, внутрь их не пускают.

Mash уточнил, что погибший — сын уборщицы школы, у которого есть брат-близнец. Он учится в том же четвертом классе.

«Парень очень хороший. Он дружил с моим сыном, с детства дружили, в школу вместо ходили. <…> Он очень спокойным был», — поделилась знакомая семьи четвероклассника.

32-летний охранник получил от школьника ножевое ранение в поясницу и химический ожог лица I степени. Мужчину доставили в больницу, угрозы его жизни нет.

Учительница эвакуировала детей через окно

По данным Shot, нападавший заперся в классе и взял в заложники одного из учеников, приставив к нему нож. В школу ворвались силовики и задержали подростка, заложник не пострадал.

Остальных учащихся эвакуировали в находящийся рядом Дом молодежи. Очевидцы рассказали Shot, что классный руководитель учеников четвертого класса спрятала детей в кабинете на первом этаже, закрыла дверь и попросила детей не шуметь. После она самостоятельно эвакуировали школьников через окно первого этажа.

«Это трагедия»

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала произошедшее «трагедией».

«Для меня это трагедия, страшнее не бывает. Мы каждый день теряем детей. То в Бурятии вчера погиб ребенок с многодетными родителями, то в Питере ранили учительницу. Сегодня вот, пожалуйста, Одинцово. Страшное, но мы не можем молчать. Сегодня будем об этом говорить», — заявила она.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил RTVI, что после произошедшего в России ужесточат меры по прохождению детей через входные рамки металлоискателя. Он добавил, что в охране школ должны работать профессиональные люди, сотрудники Росгвардии.

Лидер СР депутат Госдумы Сергей Миронов по Одинцово согласился с его позицией.

«До тех пор, пока школу не начнет охранять Росгвардия, это всегда бабушки, дедушки, которые вообще ничего не могут, металлоискатели, которые не работают, это полная ерунда. Если мы хотим обезопасить наших детей, школы должны охранять профессионалы, это Росгвардия», — поделился он с RTVI.

*международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено