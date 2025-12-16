Силовики задержали подозреваемого в нападении на охранника и учеников школы в Одинцовском районе Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного МВД.

«Сегодня в 9:00 в полицию поступило сообщение о том, что учащийся школы ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение десятилетнему школьнику, который от полученного ранения скончался», — сказано в сообщении ведомства.

В полиции уточнили, что нападавший задержан и сейчас доставляется в следственные органы.

По предварительным данным, подозреваемый — ученик средней школы. Учащихся эвакуировали в находящийся рядом Дом молодежи.

СМИ публикуют кадры с мечта ЧП, на которых видно, что многие дети выбегали на улицу без верхней одежды.

Источник РБК сообщил, что правоохранители изучают соцсети подозреваемого подростка, пытаются установить причины произошедшего.

«Уже сейчас очевидно, что будет назначен ряд экспертиз, включая психиатрическую экспертизу», — отметил собеседник издания.

Также оценку действиям должностных лиц после нападения даст прокуратура Московской области.