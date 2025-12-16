Во вторник, 16 декабря, девятиклассник устроил резню в школе Одинцовского района Московской области, погиб ученик 4 класса. В беседе с RTVI вице-спикер Госдумы Борис Чернышов объяснил, что может ждать российские учебные заведения.

Депутат заявил, что в ближайшее время в России ужесточат меры по прохождению детей через входные рамки металлоискателя.

«Вопрос заключается в том, что вот это не влезание в личную жизнь, в личное пространство ученика всегда будет соперничать с вопросами безопасности», — сказал Чернышов.

При этом вице-спикер ГД подчеркнул, что самое важное — в охране школ должны работать профессиональные люди, сотрудники Росгвардии.

«Тут ключевой момент заключается не только в ножике. Простой ребенок-то не не стал бы проносить этот ножик. Мы уже сейчас узнаем подробности: из изъятого телефона, что молодой человек, преступник, увлекался вот всеми этими движениями, связанными с масс-шутингом», — сказал Чернышов.

Депутат отметил, что ЛДПР не раз призывал Министерство просвещения следить за социальными сетями учащихся.

«Здесь ключевой момент в том, что классный руководитель должен быть освобожден от позиции учителя, предметника, а заниматься только воспитанием, только наставничеством, это было бы правильно, он бы мог найти и увидеть в социальных сетях какие-то звоночки, которые могли бы предотвратить трагедию. Наставники должны иметь психологическое образование и выявлять вот эти главные проблемы и звоночки», — считает вице-спикер Госдумы.