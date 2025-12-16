В подмосковном Одинцово подросток напал с ножом на учащихся элитной школы. Ранения получили два человека — охранник и ученик, который в результате скончался. Возбуждено уголовное дело, передает Следственный комитет России (СКР).

Нападение произошло утром 16 декабря. Как отмечает Shot, несовершеннолетний напал на Успенскую СОШ в поселке Горки-2. По данным телеграм-канала, подросток пришел в учебное заведение в балаклаве, ранил ножом троих учащихся и охранника, который пытался его задержать.

По версии «112», были ранены три человека, один из которых скончался. Данные о погибшем школьнике также подтвердили в министерстве информации и молодежной политики. «Осторожно, Москва» уточнила, что жертвой стал ученик 4 класса, которому было 11 лет.

Снимал нападение и выкладывал в соцсети

Mash утверждает, что нападавший — ученик 9 класса Успенской СОШ, ему 15 лет. По информации канала, подросток снимал нападение на телефон и выкладывал в свои соцсети. После произошедшего он якобы сделал селфи на фоне погибшего.

В оперативных службах подтвердили, что нападавший был приверженцем деструктивного молодежного течения. Какого именно, не уточняется. Источник РБК сообщил, что правоохранители изучают соцсети подозреваемого подростка и пытаются установить причины произошедшего.

«Уже сейчас очевидно, что будет назначен ряд экспертиз, включая психиатрическую экспертизу», — сказал он.

Подозреваемого задержали, в настоящее время он доставляется в следственные органы. На место происшествия выехали следователи и криминалисты регионального СКР. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.