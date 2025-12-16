После убийства ученика в подмосковной школе депутаты Госдумы подняли вопрос безопасности в российских учебных заведениях. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина рассказала, сколько денег нужно, чтобы школы смогли противостоять атакам террористов.

Депутат сообщила RTVI, что по данным Минпросвещения требуется 3-4 млрд рублей чтобы образовательные организации соответствовали статусу организации, готовой отражать нападения. Однако, по словам Останиной, проблема лежит глубже, и введением биометрии на КПП она не решится.

«Это история психологического неблагополучия, это история того, что у нас формально присутствуют психологи в школе. Если парень в этот день одноклассникам рассылал сообщения, ну неужели непонятно было, что он находится в группе риска уже и, совершенно очевидно, нуждался в индивидуальном внимании, в том, чтобы изолировать его и понять, что с парнем происходит», — объяснила депутат.

Останина добавила, что работать в охране школ должна профессионально подготовленные бойцы Росгвардии. Ранее это же в беседе с RTVI заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«И, конечно, родители не будут обижаться, если медленно дети будут проходить в школу для того, чтобы, как вот в аэропорт мы проходим. И здесь также — школа это особый объект», — заверила Останина.

Она добавила, что сегодня, 16 декабря, нападение на школу в Одинцово будет обсуждаться в Госдуме.