Министерство финансов США ввело санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, его приближенных и связанных с ним организаций. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обновило список подсанкционных граждан Кубы. В него попали президент Кубы Мигель Диас-Канель, сменивший на этом посту Рауля Кастро в 2018 году, а также его жена Лис Куста Пераса. Также Минфин наложил санкции на пасынка президента Кубы и адвоката Мануэля Анидо Куэста, сына Рауля Кастро Алехандро Кастро Эспина и его сына Рауля Алехандро Кастро Калиса.

В санкционный список также попал Комитет по защите революции, Кубинский институт дружбы народов, Министерство революционных вооруженных сил Кубы (MINFAR) и несколько других организаций.

В мае 2026 года правительство США ввело санкции против кубинских чиновников, включая министра связи и нескольких военачальников. Администрация Трампа также предъявила обвинения 94-летнему Раулю Кастро. Его подозревают в причастности к инциденту со сбитым самолетом американской организации «Братья во спасение» (Brothers to the Rescue). Президент Кубы Диас-Канель называл эти обвинения безосновательными. По его мнению, таким образом США пытаются оправдать грядущее вторжение на остров с целью свержения власти.

Американские СМИ действительно сообщали о планах Трампа захватить Кубу. Президент США неоднократно говорил, что готов заняться кубинским вопросом после окончания войны в Иране.