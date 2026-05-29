Пентагон на протяжении нескольких месяцев размещал войска и вооружения, необходимые для начала военного вторжения на Кубу, сообщает Politico. Администрация Трампа верит, что вскоре правительство острова падет, и на этот случай уже провела военные учения и разработала план действий.

До сих пор Дональд Трамп не одобрил вторжение на Кубу, но именно он ранее предлагал план силового захвата власти на острове, когда экономическое и политическое давление не помогло свергнуть режим. Politico утверждает, что беспрецедентное военно-морское присутствие США в регионе — крупнейшее в мире, если не считать Ближний Восток, — позволило бы Штатам немедленно осуществить планы Трампа.

США уже сейчас имеют возможности для захвата руководства Кубы, как это произошло ранее в Венесуэле, или нанесения точечных ударов, которые бы гарантировали смену режима. В мае 2026 года в Карибское море зашла американская авианосная ударная группа USS Nimitz, а также несколько тяжело вооруженных эсминцев и крейсеров, которые могут проводить высокоточные ракетные удары по береговым целям. Один из этих кораблей прибыл к берегам Кубы сразу после того, как США предъявили обвинения Раулю Кастро.

«Вероятно, Nimitz находится там в первую очередь для устрашения, хотя при необходимости его можно использовать в военной операции», — считает бывший сотрудник Пентагона, а ныне старший аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Именно этот корабль может сыграть ключевую роль в любых военных действиях на Кубе, наряду с истребителями, которые базируются во Флориде и Пуэрто-Рико.

«Возможны авиаудары, чтобы вывести из строя их системы ПВО и обеспечить возможность проведения более масштабных воздушных операций или, возможно, уничтожить их руководство с целью установления отношений, подобных тем, что у нас есть с Венесуэлой. Рауль Кастро станет их первой целью», — уверен Кансиан.

Американские беспилотники и разведывательные самолеты уже несколько месяцев замечают над Кубой. Также у побережья Вирджинии расположены десантные корабли и эскортные суда USS Kearsarge, на борту которых находятся 2,5 тыс. морских пехотинцев, которые могут оперативно оказаться в непосредственной близости к Кубе.

Однако пока операция на Кубе откладывается. Одна из причин в том, что многие из военных кораблей, находящихся в регионе, уже превысили срок обычного пребывания в море на несколько месяцев. Вкупе с необходимостью поддерживать блокаду иранских кораблей в Ормузском проливе это вызывает напряженность в военно-морских силах США, пишет Politico.

«Длительное нахождение кораблей в зоне боевых действий создает больше проблем в долгосрочной перспективе, когда дело доходит до их модернизации и ремонта после возвращения домой», — объяснил неназванный чиновник Минобороны.

Поэтому Трамп продолжает усиливать давление на действующий на Кубе режим. Таким образом он одновременно и ослабляет противника, и выигрывает время для себя, чтобы тщательнее подготовить предполагаемую операцию. К тому же внимание президента США отнимают переговоры с Ираном.

«Трамп хочет использовать все доступные ему рычаги. Но на данном этапе рычагов осталось не так много, как раньше», — заявил Axios высокопоставленный чиновник в администрации президента. Другой источник агентства подчеркнул, что у США хватает инструментов для усиления санкционного давления на Кубу.

В апреле США уже провели межведомственные учения в рамках подготовки к операции на Кубе, сообщали источники. Высокопоставленный чиновник заявил, что все варианты рассматриваются, но пока вторжение на остров не ожидается.

«Когда президент США даст команду, мы будем готовы ко всему», — добавил он.

Другой источник Axios утверждал, что в ходе учений американские власти обсуждали наличие у Кубы беспилотников, а также варианты реагирования на беспорядки на острове. Ранее кубинские власти уже жестко пресекали попытки местного населения протестовать против действующего режима из-за беспрецедентного экономического кризиса.

«У людей не будет электричества. Еда начнет портиться без холодильников. Люди начнут злиться. Они могут выйти на улицы. И что тогда произойдет? Я не могу представить, чтобы президент бездействовал, если начнутся репрессии», — сказал источник.

Тем не менее другой источник уверяет, что Трамп не допустит, чтобы американские войска пробыли «на земле» более 48 часов в рамках операции на Кубе. При этом до сих пор, по данным Axios, в Госдепартаменте США нет понимания того, кто из политиков может возглавить Кубу при смене режима, так что венесуэльский сценарий пока выглядит не слишком вероятным. К тому же у Рауля Кастро, на которого нацелились американские власти, нет такой централизации полномочий, как это было в случае с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Операция по захвату Мадуро и смена режима в стране были одним из способов ослабить Кубу, пишет издание. Ведь именно Венесуэла поставляла нефть на остров, обеспечивала электроснабжение Кубы и вела с ней торговлю. После ареста и похищения Мадуро Кубу накрыл серьезный топливный кризис.

Кроме того, в американском законодательстве закреплены ограничения, введенные в отношении Кубы, и это положение может быть отменено только в том случае, если Гавана освободит политических заключенных, проведет свободные выборы и гарантирует другие гражданские права. Это сильно ограничивает пространство для маневра, так как потребуется одобрение Конгресса.

К тому же США по-прежнему оказывают Кубе гуманитарную помощь. В мае 2026 года США выделили острову 100 млн долларов, которые поступят не правительству, а католической церкви и благотворительным организациям.

«Если бы мы хотели ускорить крах Кубы, мы бы не стали отправлять ей никакой помощи», — заявил высокопоставленный чиновник администрации Трампа, описав политику США как «кампанию, призванную показать людям, что они могут жить лучше, если режим перестанет им мешать».

Власти Кубы расценивают и эту помощь, и санкционное давление, приведшее к коллапсу энергетической системы и экономическому кризису, как попытку манипулировать общественным мнением, чтобы оправдать военное вмешательство.