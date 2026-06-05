Вашингтон готов обсуждать с КНДР необходимость ядерного разоружения. Об этом представитель Госдепартамента США заявил агентству «Рёнхап».

«Соединенные Штаты остаются открытыми для диалога с Северной Кореей без предварительных условий. США по-прежнему привержены полной денуклеаризации Северной Кореи», — цитирует американского чиновника «Рёнхап».

Заявление прозвучало на фоне новостей о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил недавно запущенный завод по производству ядерных материалов, а также его призывов наращивать ядерный потенциал страны.

Таким образом США подтверждают свое стремление возобновить дипломатический диалог с КНДР. У стран нет официальных дипломатических отношений, против Пхеньяна действуют жесткие американские санкции. Вашингтон также требует полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Во время партийного съезда в феврале Пхеньян подтвердил свой статус ядерной державы и подписал пятилетний план военной модернизации, хотя Южная Корея, Япония и США выступают против наличия у КНДР ядерного оружия.