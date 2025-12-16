Подросток, напавший с ножом на школу в подмосковном Одинцово, признал вину. Об этом сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, ее слова передает ТАСС.

Она уточнила, что подозреваемый находится на допросе. По предварительным данным, он признал вину. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, пока специалистов допустили не ко всем участкам.

Кроме того, взрывотехники продолжают осматривать школу на предмет наличия самодельного взрывного устройства (СВУ). По результатам оперативных действий будут установлены обстоятельства и мотивы совершенного преступления.

Нападение на школу произошло утром 16 декабря. Телеграм-каналы писали, что речь идет об Успенской СОШ, расположенной в элитном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа.

Нападавший — 15-летний девятиклассник. Он ударил ножом охранника и десятилетнего школьника, который скончался в результате полученных ранений. Подруга семьи погибшего рассказала, что мать ученика младших классов работала уборщицей и домработницей. В этой же школе учится его брат-близнец.

«Он [погибший] был очень хороший парень. <…> Он дружил с моим сыном. Они с детства дружили, в школу ходили. <…> Он очень спокойный был», — передает ее слова RT.

Одна из учащихся школы, где произошло нападение, рассказала RT, что при входе в учебное заведение их предупредили, что туда идти не надо из-за мальчика с ножом, который распылил охраннику в лицо перцовый баллончик. Однако девочка в это не поверила и вместе с подругой зашла внутрь.

«Мы стояли в раздевалке — и учительница бежит с первого этажа, говорит, чтобы мы все спрятались по кабинетам, чтобы мы никуда не выходили», — вспоминает она.

По словам собеседницы телеканала, школьники с учителем забежали в открытый кабинет, забаррикадировали дверь и тихо сидели в углу, чтобы их не услышали. Они находились в помещении около часа.

Учащихся эвакуировали в находящийся рядом со школой Дом молодежи. Учительница одного из четвертых классов спрятала детей в кабинете на первом этаже, а затем эвакуировала их через окно, сообщили очевидцы Shot. Помогала ей в этом сотрудница школы, ребенок которой «учится на первом этаже».

«Я попросила классного руководителя, чтобы он открыл окно. <…> Открыли окно, она давала детей, я их вытаскивала. <…> Мне позвонили с работы и сообщили [о произошедшем]», — поделилась женщина с «Москвой 24».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее «ужасной, запредельной жестокостью».

«Для всего Подмосковья это настоящая трагедия. Нужно проанализировать все, что к ней привело, и сделать все, чтобы такое больше не повторилось», — написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что скорбит вместе с семьей погибшего, которой власти Подмосковья предложат «любую помощь».