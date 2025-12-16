Подозреваемому в нападении в школе в Одинцово, в результате которого погиб 10-летний школьник и еще несколько человек получили ранения, может грозить не менее 15 лет лишения свободы, в соответствии с Уголовным кодексом. Об этом рассказал RTVI адвокат Алексей Степанов.

«Это 105 статья — убийство. Плюс там должна быть квалификация по вреду, которую он причинил охраннику, которого ударил ножом — какие у него повреждения у охранника? Какая у него нетрудоспособность?» — сказал он.

Ст. 105 УК России — Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, — наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Степанов также обратил внимание, что при вынесении решения о наказании необходимо будет изучить побуждения, которые толкнули подростка на преступление.

«Надо понимать, что сам этот парень говорит, что он шел делать — шел ли он убивать кого-либо конкретно, либо им двигали какие-то хулиганские действия», — пояснил адвокат.

По его словам, также играть роль при вынесении приговора по факту убийства школьника будет играть то, в какую часть тела был нанесен удар ножом.

«Есть большая разница — если он в сердце колол, то понятно, что это умысел на убийство. А если куда-то еще и [смерть наступила] в силу того, что долго не приезжала помощь — это совсем другая история, тяжкие телесные, повлекшие смерть, допустим», — добавил Степанов.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали ученика школы в Одинцовском районе, который ударил ножом охранника и десятилетнего ребенка, который скончался от полученного ранения.