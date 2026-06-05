В пятницу, 5 июня, за два дня до начала парламентских выборов, в Армении стало известно о задержаниях нескольких высокопоставленных государственных деятелей. Как сообщили изданию Sputnik Армения в Антикоррупционном комитете, арестован бывший глава Департамента управления госимуществом Арман Саакян. Задержание прошло утром в рамках уголовного дела о взятках.

Уголовное производство в отношении Саакяна и других лиц было инициировано еще 8 апреля — тогда они были задержаны, но через несколько часов отпущены. Первичное обвинение Саакяну предъявили в 2020 году, избрав в качестве меры пресечения залог в 5 млн драмов. В июле 2024 года он возместил государству ущерб на сумму 178 млн драмов, а в январе 2025 года суд назначил ему административный надзор вместо ареста.

Также сегодня, 5 июня, правоохранительные органы задержали бывшего министра образования и заместителя председателя Республиканской партии Армении Армена Ашотяна, а также экс-ректора Ереванского университета им. Брюсова Гаяне Гаспарян. Кроме того, принято решение об аресте бывшего министра обороны (главы Совета правления вуза) Вигена Саркисяна, экс-министра финансов Гагика Хачатряна и трех проректоров университета.

Задержания бывших глав министерств связаны с делом о незаконной продаже имущества университета имени Брюсова. По информации Генеральной прокуратуры Армении, бывший министр образования использовал свое служебное положение в сговоре с экс-главой Минфина, его сыном, руководством вуза и связанными лицами. Следствие утверждает, что с помощью коррупционной схемы в собственность фонда высокопоставленного чиновника была передана недвижимость и земельный участок площадью 451,1 кв. м (стоимостью 209 млн драмов), расположенные на улице Пушкина, 38/1. В результате вуз лишился возможности использовать свое имущество. Для сокрытия незаконного происхождения активов недвижимость сначала зарегистрировали на подставное лицо, затем провели фиктивную продажу. Уголовное преследование инициировано в отношении 7 человек по статьям о злоупотреблении полномочиями и отмывании денег.

Также 5 июня стало известно о предъявлении обвинений бывшему заместителю начальника Генерального штаба ВС Армении Тирану Хачатряну. Как сообщил его адвокат Вараздат Арутюнян, дело было заведено в 2023 году. Следствие инкриминирует генералу хулиганские действия: по версии обвинения, во время протестных акций в сентябре 2023 года он ударил по автомобилю, который ехал на людей на высокой скорости. Защита утверждает, что с момента возбуждения дела следственных мероприятий не проводилось, а решение о предъявлении обвинений, завершении предварительного следствия и передаче материалов в суд было принято в спешном порядке.

Серия задержаний и арестов прошла на фоне активной подготовки к выборам в парламент Армении, которые состоятся 7 июня. По итогам предстоящего голосования будет определен новый состав Национального собрания и сформировано правительство республики.