Вероятность того, что президент России Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в течение лета 2026 года, составляет 50%. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

«Теоретически 50%: или будет, или не будет», — сказал официальный представитель Кремля.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил 20 мая, что следующая встреча глав двух государств может состояться в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре.

Ушаков сообщил, что визит президента России на саммит АТЭС подтвердился, и предположил, что если Трамп также планирует посетить мероприятие, то лидеры США и России «пересекутся, придут к какой-то встрече».

«Раз такая перспектива есть, от нее вряд ли кто-то будет отказываться», — отметил он.

При этом помощник российского главы государства уточнил, что Москва и Вашингтон не ведут переговоров о подготовке каких-либо встреч на высшем уровне.

Дмитрий Песков также допустил «теоретическую» возможность встречи Трампа и Путина в ходе саммита в Китае. График встреч президента России на мероприятии будет верстаться позднее, добавил пресс-секретарь. По его словам, речь не идет о трехстороннем формате.

Последний телефонный разговор между двумя лидерами состоялся в конце апреля. Президент США дал положительную оценку беседе с Путиным и выразил уверенность, что тот «еще давно» был готов заключить сделку по Украине, однако процесс оказался затруднен из-за препятствий со стороны «некоторых людей».

В мае Дональд Трамп допустил возможность поездки в Россию, если в этом возникнет необходимость для урегулирования конфликта на Украине. Комментируя это заявление, в Кремле уточнили, что визит президента США отсутствует в текущей повестке.