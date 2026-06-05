Сербию бесцеремонно и с нажимом втягивают в конфронтацию с Россией, заявила в разговоре с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы видим, как по сути Сербию бесконечно втягивают в конфронтацию с Россией. Делают это с нажимом, делают это бесцеремонно», — сказала она.

По словам дипломата, в сложившейся ситуации основной вопрос заключается в том, насколько «сопротивляется» страна, поскольку текущая ситуация в первую очередь касается Сербии, а не только России.

Захарова отметила, что отношения между странами всегда были выгодны для Сербии, так как с российской стороны поступала помощь, поддержка, экономические бонусы и «иногда спасение».

«И когда Сербию настраивают против нашей страны, то по сути Сербию настраивают против самой себя. Не потому, что Сербия является нашим адвокатом. И дело не только в действительно по-настоящему братских узах, которые нас связывают», — порассуждала представитель МИД.

Она обратила внимание, что реализация такого сценария приведет к утрате Сербией преимуществ и привилегий, которыми страна может пользоваться «в огромном масштабе» благодаря взаимодействию с Россией.

В качестве примера Захарова привела ситуацию с давлением на Белград с целью его присоединения к санкционному режиму. В этом вопросе речь идет не про «разрыв какого-то особого духа», а про стремление недоброжелателей заставить Сербию «нанести самой себе удар», отказавшись от российских энергоресурсов и торговли между странами, указала представитель МИДа.

Отвечая на вопрос о возможности введения сербскими властями визового режима для россиян, Захарова напомнила о заявлении президента республики Александара Вучича о том, что таких планов нет. Он, в частности, заверил, что если такое решение «кто-то примет», оно «будет немедленно отменено».

О том, что в Белграде обсуждается возможность отмены безвизового режима с Россией, ранее заявил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.