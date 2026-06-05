Журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что действия президента США Дональда Трампа, назвавшего ее «самым мерзким человеком года», продиктованы его эго. Свою позицию она высказала в специальном интервью RTVI на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я думаю, это бьет по его собственному имиджу. Потому что дело не только во мне — он так же ведет себя с каждым крупным комментатором, который когда-то его поддерживал: с Такером Карлсоном, с Мегин Келли», — сказала Оуэнс.

По ее мнению, Трамп «сам себя принижает такими выходками». «И снова — это говорит о том, что он не думает о следующих выборах. Мне кажется, это диктуется его эго. Для меня это, по сути, неважно», — добавила Оуэнс.

Она утверждает, что не тратит много времени на чтение постов Трампа, потому что «их слишком много». «Думаю, нужно смотреть на это философски: раз президент считает нужным писать обо мне, значит, я ещё имею какое-то влияние», — заключила Оуэнс.

В апреле 2026 года Трамп назвал Оуэнс самым мерзким человеком года и человеком с низким IQ. Президент США заявил, что атака Оуэнс на первую леди Франции Бриджит Макрон достойна презрения. Оуэнс ранее утверждала, что Бриджит Макрон якобы родилась мужчиной.