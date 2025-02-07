В западном медиаполе вновь разошлись слухи о том, что жена президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит якобы родилась мужчиной и сменила пол. Причиной стали видео американки Кэндис Оуэнс, собравшие миллионы просмотров. Впрочем, у истоков экзотической теории стоит француженка Наташа Рей, осужденная за клевету и недавно запросившая убежище в России. RTVI попытался выйти на след Наташи и разобраться, как домыслы о первой леди Франции завирусились в американском сегменте YouTube.

Заплатите супруге президента

12 сентября 2024 года парижский суд осудил за клевету двух француженок, приговорив их выплатить €13 тысяч пострадавшей стороне — Брижит Макрон и ее брату Жану-Мишелю Тронье. Виновными были признаны «духовный медиум» Амандин Руа (её настоящее имя — Дельфин Жегусс) и «независимая журналистка-самоучка» Наташа Рей. Они и внесли основной вклад в распространение слухов о «трансгендерном происхождении» супруги французского президента.

Так, 10 декабря 2021 года на четырехчасовом стриме Наташа Рей поделилась с Амандин Руа своей теорией: якобы Брижит Макрон, урожденная Тронье, никогда не существовала, а жена президента Франции — это на самом деле ее брат Жан-Мишель, который до встречи с Эмманюэлем Макроном сменил пол. Заявление Рей стало популярным перед президентскими выборами во Франции 2022 года, когда его стали активно распространять пользователи соцсетей.

Сам же Макрон публично осудил «ложную информацию и сфабрикованные сценарии» в отношении супруги, которая старше его на 24 года, только в марте 2024-го. По словам источника французского новостного портала Blast, близкого к семье Брижит Макрон, ранее правительство Франции требовало от ее родственников не обсуждать эту тему.

Семья Тронье — известные кондитеры в городе Амьен на севере Франции. Их семейный бизнес существует там до сих пор. Как заверяет Blast, Жан-Мишель Тронье, брат Брижит Макрон, по-прежнему живет в Амьене.

Болеет раком, поддерживает QAnon и «убеждена, что владеет истиной»

О француженке Наташе Рей, причастной к слухам о происхождении Брижит Макрон, известно немного. Ей 55 лет, она болеет раком и ведет скрытный образ жизни в небольшом городке на западе Франции. На своей странице на Facebook* высказывается в поддержку теории заговора QAnon, одобряет политику Трампа и критикует правительство Макрона, а также ждет, когда будут рассекречены секретные документы о терактах 11 сентября. Придерживается идей суверенизма и антиглобализма.

Рей не включает камеру во время видеоинтервью, ограничиваясь фото, на котором она изображена в солнцезащитных очках. Не имеет профессионального журналистского образования, выступает против мейнстримовых медиа и называет себя «независимой журналисткой-расследовательницей-самоучкой».

Лечиться от рака француженка ездит в Германию. Кроме того, она собирает пожертвования для оплаты альтернативной медицины и судебных расходов. На оглашении приговора в суде из-за болезни не присутствовала.

Французская полиция дважды задерживала Наташу Рей. Сначала жалобу на нее подала Катрин Одуа-Озьер, которую Рей подозревала в том, что та является настоящей матерью трех детей супруги президента. Второй раз Рей задержали уже после подачи заявлений о клевете от самой первой леди и ее брата Жана-Мишеля.

«Наташа Рей абсолютно искренна в своем подходе: она посвятила [своим поискам] большую часть последних нескольких лет и убеждена, что владеет истиной. Она не циничный человек, который делает это в целях дестабилизации», — так о Наташе Рей пишет журналистка Эмманюэль Анизон.

Брижит Макрон — не первая жертва безосновательных теорий о трансгендерном происхождении. Подобные слухи в свое время затронули и супругу Барака Обамы Мишель, и бывшего вице-президента США Камалу Харрис, и жену принца Уильяма Кейт Миддлтон, и бывшего премьера Новой Зеландии Джасинду Ардерн, которая приезжала с новорожденной дочерью на Генассамблею ООН. Это явление даже получило в английском языке свое название — transvestigation, от слов transgender (трансгендер) и investigation (расследование).

В Россию вслед за Сноуденом?

31 января 2024 года адвокат Наташи Рей Франсуа Данглеан заявил, что она попросила политическое убежище в России у зампреда Госдумы Петра Толстого, хорошо владеющего французским языком. Как передает РИА Новости слова Данглеана, француженка решила, что так как Москва «дала политическое убежище Эдварду Сноудену, то, возможно, Россия одобрит его и для нее».

Позже на странице Данглеана в X появилось сообщение о том, что адвокат дал интервью неназванному российскому СМИ. «Наташа Рей и французский народ очень благодарны российскому народу за разгром нацистов в Великой Отечественной войне, в частности, в Берлине 9 мая 1945 года», — сказал Данглеан на опубликованном видео.

И Наташа Рей, и Франсуа Данглеан на запросы RTVI не ответили. Согласно российскому законодательству, вопросы гражданства и предоставления политического убежища решает президент России.

«Фаллос» для Нотр-Дама: слухи дошли и до США

Домыслы о Брижит Макрон на днях снова завирусились в интернете после публикации видеороликов популярной американской консервативной активистки Кэндис Оуэнс (3,77 млн подписчиков на YouTube). Она известна своей поддержкой президента США Дональда Трампа, а также критикой Демократической партии и движения Black Lives Matter.

В своем видеоподкасте Оуэнс повторила утверждения Наташи Рей и заявила об угрозе в свой адрес судебного преследования со стороны президента Франции.

«Когда я сказала год назад, что поставила бы всю свою профессиональную карьеру на тот факт, что Брижит Макрон родилась мужчиной, многие не поверили мне. Но благодаря письму Макрона, которое он поручил сформулировать своим юристам и попросил меня не предавать огласке, даже эти люди теперь начинают обращать внимание», — сказала блогерша.

Более того, активистка связала чету Макронов с педофилами и удивилась, почему эту историю не освещают французские «традиционные» СМИ. Например, Оуэнс обратила внимание своих зрителей на книгу французского писателя Андре Жида на столе на инаугурационном портрете Эмманюэля Макрона. «Андре Жид был признанным педерастом, он увлекался маленькими мальчиками», — уточнила Оуэнс.

Блогерша также поведала о любви Брижит Макрон к «причудливому искусству». Оуэнс подчеркнула, что супруга французского президента выбрала для интерьеров Елисейского дворца ковер современного художника Клода Левека, позже обвиненного в изнасиловании несовершеннолетних.

А ссылаясь на публикацию британского таблоида Daily Mail, Кэндис Оуэнс рассказала ложную историю о том, будто Брижит Макрон хотела установить на месте сгоревшего шпиля собора Парижской Богоматери «эрегированный фаллос с золотыми яйцами».

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