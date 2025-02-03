Французская журналистка Наташа Рей запросила политическое убежище в России, заявил ее адвокат Франсуа Данглеан на своей странице в соцсети Х. Ранее Рей утверждала, что жена президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит родилась мужчиной.

«Наташа Рей просит политического убежища у [депутата Госдумы] Петра Толстого из-за юридических преследований», — говорится в посте.

Данглеан рассказал, что Рей на протяжении трех лет проводила расследование, чтобы проверить официальную биографию жены Макрона. Результаты своей работы журналистка опубликовала в соцсетях. С тех пор она подвергается судебным преследованиям во Франции, отметил адвокат.

По словам Данглеана, обвинения против Рей сфабрикованы и состоят из ложных показаний, которые дали супруги Озьер, бывшие члены семьи Брижит Макрон.

«Судья Патрик Пикендар был полностью проинформирован о том, что Наташа Рей никогда не публиковала те семь утверждений, которые лежат в основе иска о клевете. Тем не менее он признал Наташу Рей виновной в клевете в рамках судебного разбирательства», — утверждает он.

Адвокат отметил, что Наташа Рей решила попросить убежище в России из-за «коррумпированного правосудия». Также журналистка планирует направить дело в Европейский суд, чтобы «привлечь к ответственности в исправительном суде Парижа всех виновных и соучастников этой аферы», добавил Данглеан.

BFMTV сообщал, что слухи о том, что Брижит Макрон — трансгендерная персона, появились в Сети в 2017 году после того, как Эмманюэль Макрон был избран президентом Франции. Авторы этой «теории» утверждали, что жена главы государства якобы родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье — так зовут ее брата.

В 2021 году Наташа Рей дала интервью Дельфин Жегусс, известной как «духовный медиум» Амандин Руа. В нем журналистка утверждала, что Брижит Макрон ранее была мужчиной по имени Жан-Мишель. Заявление Рей стало популярным всего за несколько недель до президентских выборов во Франции в 2022 году, отмечает France24. Его подхватили пользователи соцсетей, которые начали писать о том, что Брижит Трогне (сейчас — Макрон) «никогда не существовало».

В январе 2022 года Брижит Макрон заявила, что злоумышленники изменили ее генеалогическое древо на справочных сайтах, выдали ее за родного брата и обвинили в смене пола. «Тут речь идет о генеалогии моих родителей. И это недопустимо», — говорила она.

Позже Брижит Макрон подала на Рей и Руа в суд за клевету. На судебное заседание в Париже явилась только последняя. Она заявила, что Рей проводила свое исследование три года и «не то, чтобы она сама все это придумала».

«Я сожалею, что это не было подхвачено и расследовано ведущими СМИ», — добавила Руа.

В сентябре 2024 года суд в Париже оштрафовал Рей и Руа на €13,5 тыс. По данным BFMTV, женщины должны были выплатить €8 тыс. за моральный ущерб Брижит Макрон, еще €5 тыс. суд предписал выплатить ее брату, который выступил в качестве истца.

Эмманюэль Макрон впервые прокомментировал слухи о смене пола своей жены в марте 2024 года. Французский лидер назвал эти теории «ложными» и «сфабрикованными».

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