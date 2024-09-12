Суд Парижа оштрафовал за клевету двух женщин, которые утверждали, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Общая сумма штрафов составила €13,5 тыс., сообщил телеканал BFMTV.

По данным канала, женщины должны выплатить €8 тыс. за моральный ущерб Брижит Макрон, еще €5 тыс. суд предписал выплатить ее брату Жан-Мишелю Тронье, который выступил в качестве истца.

Как указывает BFMTV, слухи о том, что Брижит Макрон — трансгендерная персона, появились в Сети еще в 2017 году — после того, как Эммануэль Макрон был избран президентом Франции. Авторы этой теории утверждали, что Брижит Макрон якобы родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье.

В январе 2022 года первая леди Франции в эфире RTL France сообщила, что злоумышленники изменили ее генеалогическое древо на справочных сайтах, выдали ее за ее родного брата и обвинили в смене пола. «Тут речь идет о генеалогии моих родителей. И это недопустимо», — говорила Брижит Макрон.

Сам Макрон впервые прокомментировал слухи о смене пола своей жены в марте 2024 года. Французский лидер назвал эти теории «ложными» и «сфабрикованными», а также заявил, что феминистская борьба «затрагивает всех». «Нет общества, которое живет достойно, если в нем нет равенства», — сказал тогда президент.