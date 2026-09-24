Суд в Париже вынес приговор цыганскому барону боснийского происхождения Роберто Хамидовичу, признав его виновным в управлении сетью детей-карманников, которая орудовала в метро и популярных туристических местах. 48-летний обвиняемый получил максимально возможный 8-летний срок лишения свободы и штраф в размере €500 тыс., пишет The Guardian.

Помимо Хамидовича, на скамью подсудимых попали шестеро членов его «клана» — жена Лейла, двое сыновей пары, племянник барона и еще две родственницы.

Всем фигурантам были предъявлены обвинения в торговле людьми, организованном воровстве, развращении несовершеннолетних, отмывании денег и преступном сговоре. Они получили от 5 до 7 лет тюрьмы и штрафы. Никто из них своей вины не признал.

Как было установлено судом, Хамидович руководил сетью десятков детей-воришек, в основном девочек, которых отправляли «охотиться» на туристов в парижском метро, Диснейленде и возле популярных достопримечательностей.

Несовершеннолетние карманники — некоторые не старше 10 лет — добывали в среднем по €25 тыс. в день. Если они не приносили достаточно денег, их избивали, причиняли ожоги или подвергали сексуальному насилию, было заявлено в ходе слушаний.

Как сообщила прокурор, детей научили говорить полиции, что им еще нет 12 лет. Поскольку во Франции только с этого возраста наступает уголовная ответственность, полиция отпускала их в случае поимки.

Дети, которых заставляли воровать, были либо сиротами, либо из неблагополучных семей, в которых родители порой даже не знали дат их рождения, рассказала прокурор.

По данным обвинения, девочек селили в дешевых гостиницах или сквотах, тогда как сам Хамидович и члены его семьи вели роскошную жизнь — покупали дизайнерскую одежду, снимали номера в пятизвездочных отелях, обедали в дорогих ресторанах, ездили в люксовых автомобилях и играли в казино.

По словам Хамидовича, он занимался торговлей подержанными автомобилями и зарабатывал €2—5 тыс. в месяц. Однако следствие считает, что они с женой накопили около €2 млн и спрятали большую часть этой суммы за пределами Франции.

После ареста Хамидовича и его родственников многие юные карманники просто исчезли. Некоторых забрали социальные службы и поместили в приемные семьи. По имеющимся данным, почти половина из пристроенных в семьи подростков впоследствии сбежали из дома.

Хамидовичу и его семье сообщили, что после освобождения они будут экстрадированы с запретом на въезд во Францию.