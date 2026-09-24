Минфин сообщил об утверждении изменений в «Семейной ипотеке», которые вступят в силу 1 октября. Ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от числа детей и региона, а срок субсидирования ограничат 15 годами.

Новые условия распространятся только на кредиты, оформленные с этой даты. Сейчас заем по программе выдают под 6% по всей стране, а лимит составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов.

С 1 октября условия будут следующими.

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях:

один ребенок — 12%, до 12 млн рублей;

два ребенка — 10%, до 15 млн рублей;

три ребенка — 8%, до 18 млн рублей;

четыре ребенка — 6%, до 18 млн рублей;

пять и более детей — 4%, до 18 млн рублей.

В остальных регионах:

один ребенок — 10%, до 6 млн рублей;

два ребенка — 8%, до 8 млн рублей;

три ребенка — 6%, до 10 млн рублей;

четыре ребенка — 4%, до 10 млн рублей;

пять и более детей — 2%, до 10 млн рублей.

Во всех случаях хотя бы одному ребенку на момент заключения договора должно быть меньше семи лет.

По сравнению с нынешними условиями кредит подорожает для семей с одним и двумя детьми, а в столичных регионах — и с тремя. Дешевле он станет для семей с четырьмя и более детьми в большинстве регионов и с пятью и более — в столичных.

На строительство частного дома, его достройку или покупку земли под строительство процент останется прежним — 6%, независимо от числа детей и региона.

В министерстве считают, что изменения сделают программу «более адресной и демографически ориентированной».

«Семейная ипотека» действует с 2018 года и продлена до конца 2030-го. За это время по ней выдали кредитов примерно на 11 трлн рублей, жилищные условия улучшили более 2 млн семей.