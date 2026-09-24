Россияне, которые хотят заблаговременно подготовиться к празднованию Нового года, уже сейчас могут обратить внимание на продукты с длительным сроком хранения. Об этом рассказали Life.ru в пресс-службе Роскачества.

Представители организации пояснили, что при соблюдении условий, заявленных производителем, такие товары как крупы, макаронные изделия, сахар, мука, консервы, мед, чай, кофе, какао, растительное масло, некоторые сладости и орехи не теряют своих вкусовых качеств на протяжении нескольких месяцев.

Чтобы обезопасить себя, потребителям необходимо тщательно проверять срок годности и целостность упаковки при покупке. Помимо этого важно загодя удостовериться в наличии соответствующих условий для хранения продуктов дома с точки зрения поддержания температуры и влажности, рекомендованных производителем. В противном случае имеет смысл отказаться от идеи запастись едой за несколько месяцев до самого праздника.

В частности, такие ингредиенты для приготовления новогодней выпечки и десертов, как сухофрукты, орехи и шоколад стоит хранить в сухом прохладном месте, куда не проникают прямые солнечные лучи, напомнили в Роскачестве. При этом упаковки с нарушенной герметичностью лучше вскрывать первыми по порядку.

Такие скоропортящиеся товары, как свежая рыба и мясо, молочные продукты, яйца, готовые блюда и мягкие сыры, в свою очередь, будет резонно закупать уже в непосредственной близости от праздничных дат, так как они напрямую зависят от соблюдения холодовой цепи и ограниченного срока годности, отметили в организации.