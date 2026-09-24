В Иране действует связанная с силовиками сеть нефтяных брокеров: ее участники зарабатывают на санкциях против исламской республики, поэтому им невыгодно, чтобы Тегеран и Вашингтон договорились. Об этом пишет Middle East Eye (MEE) со ссылкой на иранские СМИ.

Как утверждает журналист-расследователь Яшар Солтани, министерство нефти Ирана уже фактически утратило контроль над сбытом и экспортом сырья; эти функции перешли к закрытой сети из четырех брокеров, которые обходят санкции. Ранее Солтани уже сидел в тюрьме за публикации о финансовой коррупции.

По его данным, продажу иранской нефти курирует Мохаммад Джавад Баванд, бывший заместитель по экономическим вопросам в разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР). За последние три месяца он передал четырем посредникам права на продажу 80 млн баррелей. Только на скидках, предоставленных по этим поставкам, сеть заработала около $1,5 млрд, утверждается в статье.

В интервью на YouTube журналист назвал имена двух брокеров — Хосейна Шамхани и Рухоллы Разави. По его словам, оба близки к правящим кругам. Кроме того, все четверо, как утверждает Солтани, задолжали государству и не выполнили финансовых обязательств по продажам.

Журналист также заявил, что в этой непрозрачной схеме бесследно пропали еще 100 млн баррелей. Кому поручили их продать и что с ними произошло, до сих пор неясно.

У посредников есть сильный финансовый стимул срывать договоренности между Тегераном и Вашингтоном, считает Солтани. Он уверен, что отмена санкций фактически уничтожит схемы, на которых они зарабатывают. MEE оговаривается, что не проверяло эти сведения самостоятельно.

Хосейн Шамхани уже фигурировал в санкционных списках: под этим именем Минфин США называет Мохаммада Хосейна Шамхани, сына покойного бывшего секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

В июле 2025 года американское ведомство ввело санкции против его судоходной сети, назвав их крупнейшими в отношении Ирана с 2018 года, а в апреле 2026-го расширило их. По оценке Минфина, эта сеть контролирует значительную часть экспорта иранской нефти.

Ранее La Repubblica со ссылкой на расследование Wall Street Journal сообщила, что Иран продолжает получать миллиарды долларов через американские банки вопреки санкциям. По данным Минфина США, в 2024 году через них прошло около $9 млрд иранских средств. По информации журналистов, деньги попадают в систему через иностранные банки с корреспондентскими счетами в США.

Главным покупателем иранской нефти остается Китай, на него приходится более 80% экспорта. В августе, по данным Kpler, КНР импортировала свыше 500 тыс. баррелей в сутки.