«Московский чекап» оценивает состояние организма комплексно и учитывает сразу несколько факторов риска для здоровья. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала врач общей практики городской поликлиники № 5 Татьяна Беляева.

По словам врача, программа охватывает несколько «векторов старения» — от сосудистых и метаболических угроз до саркопении, то есть потери мышечной массы. Беляева отметила, что саркопения напрямую влияет на самостоятельность и качество жизни человека в зрелом возрасте.

Чекап начинается с цифровой анкеты. Участник также может внести показатели биоимпедансометрии — анализа состава тела — в городских точках или павильонах здоровья. Затем система на базе электронной медкарты сопоставляет факторы риска и формирует для каждого человека индивидуальный набор обследований по полису ОМС.

«Это позволяет врачам и пациентам переключиться с банального лечения уже развившихся болезней на осознанное, технологичное управление своим долголетием и активностью на долгие годы вперед», — сказала Беляева.

Ранее в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что к «Московскому чекапу» присоединились около 1,5 млн москвичей, 700 тысяч из них уже прошли первый этап. По ее словам, у 10% участников, прошедших все этапы, биологический возраст оказался на пять и более лет выше паспортного. Если биологический возраст отличается от паспортного, система запускает дополнительную программу исследований, чтобы определить причины ускоренного старения.

Программа объединяет диспансеризацию, федеральную программу здорового долголетия и расширенный московский пакет обследований. Первый этап участник проходит дистанционно в приложении «ЕМИАС.ИНФО», там же можно записаться на исследования, а сдать анализы — в городской поликлинике. Принять участие могут все совершеннолетние москвичи, прикрепленные к столичным поликлиникам.