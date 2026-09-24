России после периода противостояния с внешним давлением необходимо перейти от задачи обеспечения устойчивости к созданию условий для долгосрочного развития, заявил бизнесмен Андрей Мельниченко в специальном выпуске программы «Большая игра». По его словам, суверенитет должен выражаться в возможности страны самостоятельно определять свои интересы, развивать технологии и промышленность и обеспечивать гражданам долгий горизонт планирования.

Мельниченко отметил, что Россия продемонстрировала устойчивость политической и экономической систем в условиях санкций и других внешних ограничений. Следующей задачей, по его мнению, должна стать «безопасность развития».

«Россия выстояла. Мы продемонстрировали устойчивость политической и экономической систем, несмотря на все, что на нас обрушилось. В этом смысле безопасность была обеспечена. Но следующий вопрос заключается в том, как обеспечить безопасность развития», — сказал он.

По словам бизнесмена, суверенитет следует понимать прежде всего как способность государства принимать решения в собственных интересах. На внутреннем уровне это должно давать гражданам и бизнесу предсказуемость, возможность планировать на длительный срок, а стране — развивать технологии, средства производства, промышленность и образование.

Мельниченко при этом не связывает суверенитет с экономической изоляцией. Он подчеркнул, что экономическая глобализация продолжается, несмотря на политическую фрагментацию мира: товары по-прежнему перемещаются по международным цепочкам поставок, хотя сами эти цепочки стали сложнее.

По его мнению, в многополярной системе государства будут исходить прежде всего из собственных интересов, поэтому России необходимо четко определить свои приоритеты и выстраивать внешнюю политику таким образом, чтобы она создавала условия для внутреннего развития.

«Не надо заставлять кого-то любить себя или понимать себя. Нужно четко следовать собственным интересам, понимать их и видеть дальше, чем видят твои контрагенты», — заявил Мельниченко.

Ранее похожую концепцию Мельниченко изложил в авторской статье «Почему сломленная Россия — это плохо для всего мира», опубликованной The Economist. В статье он утверждал, что сильное суверенное государство должно одновременно сохранять способность самостоятельно принимать стратегические решения и оставаться включенным в мировую экономику.