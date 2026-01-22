Уборщица Нижнекамского многопрофильного лицея № 37 в Татарстане получила ножевое ранение при нападении подростка, который ворвался в школу с оружием. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

По его данным, пострадавшая жива и получила медицинскую помощь. Ранившего ее подростка задержали. До этого он успел взорвать несколько петард на разных этажах учебного учреждения, а потом спрятался.

Телеграм-канал «Народный контроль Нижнекамск» со ссылкой на заместителя директора лицея подтвердил информацию о том, что внутри школы были слышны звуки взрывов. До этого подписчики канала утверждали, что в здании стреляли.

Позже мэр Нижнекамска Радмир Беляев подтвердил, что ученик 7 класса напал с ножом на уборщицу и ранил ее в руку.

«Ее жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Силами сотрудников внутренних дел и Росгвардии нападавший задержан, с ним проводится работа, родители в школе. Все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал», — сообщил он телеграм-канале.

Мэр также добавил, что причины ЧП будут установлены компетентными органами. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал городской прокурор Ильнур Гаянов.

Readovka со ссылкой на учеников лицея пишет, что ранивший уборщицу подросток и раньше приносил петарды на уроки и взрывал их в коридорах. Источники KazanFirst утверждают, что при нападении мальчик взорвал не готовые петарды, а «самодельную пиротехнику».

В МВД Татарстана сообщили, что задержанному сотрудниками Росгвардии подростку 13 лет. В самой Росгвардии уточнили, что при нападении на уборщицу мальчик сам повредил себе руку. При задержании у него изъяли нож, маску и тактические перчатки.