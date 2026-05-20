Решение Еревана об экспорте оружия свидетельствует об уверенности Армении в отсутствии новой конфронтации с Азербайджаном. Такое мнение в беседе с RTVI выразил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он добавил, что для России важно понять, кому было продано это оружие — Украине или другим странам.

О том, что Армения впервые в своей истории экспортировала оружие собственной разработки, 19 мая заявил министр высокотехнологической промышленности страны Мхитар Айрапетян. По его словам, получателями стали две страны, их названия он не привел. Сделки заключены на несколько миллионов долларов, однако конкретную сумму и виды вооружений министр не раскрыл. Он также отметил, что правительство в последние годы инвестировало в военную промышленность «миллиарды драмов» и намерено продолжать финансирование отрасли.

Евсеев в беседе с RTVI счел решение армянской стороны о начале экспорта вооружений как минимум преждевременным. По его словам, оборонно-промышленный комплекс в Армении исторически был развит еще с советских времен, а производство собственного оружия активизировалось на фоне неурегулированного конфликта с Азербайджаном в Карабахе. Однако сам факт экспорта, по его мнению, означает, что Пашинян исходит из отсутствия новой конфронтации с Баку.

«Если сейчас речь идет об экспорте вооружений, то получается, что [премьер-министр Армении] Никол Пашинян исходит из того, что конфронтации с Азербайджаном не будет. Потому что в противном случае трудно понять, зачем он будет экспортировать вооружения», — сказал эксперт.

Евсеев не исключил, что Пашинян с учетом напряженных отношений с ОДКБ в этой ситуации может сделать ставку на защиту со стороны США и ЕС в случае возможного давления Азербайджана, в том числе по вопросу так называемого Зангезурского коридора. Однако на этот счет у него есть сомнения.

«США, конечно, имеют в Армении самое крупное посольство на Южном Кавказе, но у США плохие отношения с Европой. И поэтому я глубоко сомневаюсь, что в случае нападения Азербайджана на Армению США и Европа будут проводить какие-то координированные действия. Я вообще крайне сомневаюсь, что США и Европа будут вмешиваться в данный конфликт», — заявил он.

Главный вопрос в этой ситуации, подчеркивает Евсеев, — кому именно Армения продала оружие. Например, если это поставки Ирану, то для России в этом нет ничего страшного, однако иное дело — Украина.

«Если эти поставки идут Украине, значит, взят курс на резкое ухудшение отношений с Россией. И тогда, по-видимому, армянский народ попадет в крайне тяжелую ситуацию, потому что Россия будет убирать все те льготы, которые Армения имеет: цену на газ и другие преференции. Никто это компенсировать ей не будет», — сказал Евсеев.

Он напомнил, что значительная часть армян живет на денежные переводы от соотечественников из России, а Европа не станет восполнять потери от разрыва экономических отношений с Москвой.

«Европе нужно государство, которое против России. Но воевать с Россией за Армению никто не будет», — подчеркнул эксперт.

Евсеев также не исключил, что под видом собственных разработок Армения могла экспортировать советское или российское оружие — подобные попытки, по его словам, уже предпринимались.

«Шило в мешке не утаишь. Будет выяснено, откуда были поставки. Поставки из Армении нельзя осуществить так, чтобы это осталось незамеченным — что было поставлено, в каком количестве. Мы постепенно все узнаем, и в зависимости от этого будет принято соответствующее решение», — заявил эксперт.

Решение об экспорте вооружений он в целом назвал «крайне непродуманным» и предупредил, что при таком курсе Пашинян рискует потерять власть: «Я думаю, что армянский народ ничего хорошего из этого не ждет, если подтвердится поставка на Украину».