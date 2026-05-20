США приостанавливают работу в Постоянном совместном комитете по обороне с Канадой. Вашингтон и Оттава начали координировать свои действия в оборонной сфере в 1940 году — почти за 10 лет до создания НАТО. Однако новая администрация Трампа обвинила ближайшего союзника в том, что тот в недостаточной степени выполняет свои обязательства. О решении объявил замглавы Пентагона Элбридж Колби в соцсети X.

«Сильная Канада, ставящая во главу угла жесткую силу вместо риторики, приносит пользу всем нам. К сожалению, Канаде не удалось добиться ощутимого прогресса в выполнении своих обязательств в области обороны. Министерство войны приостанавливает работу Постоянного совместного комитета по обороне, чтобы еще раз оценить, какую пользу принесет этот форум общей североамериканской экономике», — заявил Колби.

По его словам, американцы больше не могут «игнорировать разрыв между риторикой и реальностью».

«Настоящие державы должны подкреплять риторику общими обязанностями в области обороны и безопасности. Обеспечение общей континентальной обороны начинается с осознания нашей общей географии. Только инвестируя в наши собственные оборонные возможности, американцы и канадцы будут безопасными, защищенными и процветающими», — заключил высокопоставленный представитель Пентагона.

Как поясняет Spiegel online, под «риторикой» Колби имел в виду речь премьер-министра Канады Марка Карни, которую тот произнес в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тогда Карни заявил, что возглавляемая США глобальная система управления в настоящее время переживает кризис. Он проявляется в виде конкуренции между великими державами и упадка «порядка, основанного на правилах». Президент США Дональд Трамп воспринял эти тезисы с возмущением.

Совместный комитет был создан в 1940 году в соответствии с Огденсбургским соглашением, подписанным президентом США Франклином Делано Рузвельтом и премьер-министром Канады Уильямом Лайоном Маккензи Кингом в Огденсбурге (штат Нью-Йорк). Цель ведомства — более тесная координация действий Канады и США по вопросам обороны. В него входят ведущие представители вооруженных сил и правительств обеих стран.

Отношения между США и Канадой осложнились после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Помимо введения пошлин на канадские товары (летом 2025-го они были повышены с 25% до 35% из-за контрабанды наркотиков, а в октябре еще на 10% из-за рекламы в канадской провинции Онтарио с записью речи Рональда Рейгана 1987 года о тарифах, которую Трамп счел фейком), 47-й президент США угрожал аннексировать Канаду в качестве 51-го американского штата.