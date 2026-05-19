Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда отменила решение Хостинского райсуда Сочи от 2007 года, закрепившее авторство песен «Ласкового мая» за продюсером Андреем Разиным, и удовлетворила жалобу вдовы певца Юрия Шатунова Светланы. Об этом 360.ru сообщила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская. Решение суда вступает в силу незамедлительно.

Ключевым аргументом стала противоречивость позиции самого Разина, на которую указал суд. «Утверждение Андрея Александровича, что он автор этих произведений, судом опровергнуто», — заявила адвокат.

По ее словам, продюсер «тратит много времени, чтобы придумывать самые небывалые судебные претензии». Например, в ближайшее время суд рассмотрит дело о товарном знаке «Ласковый май», который Разин пытается восстановить после того, как его регистрация была отменена через суд.

Параллельно адвокаты рассматривают вопрос о подаче иска о защите чести и достоинства вдовы Шатунова. «Также рассматривают вопрос о защите чести и достоинства Светланы Шатуновой от клеветнической и не соответствующей действительности информации, которую он распространяет», — заявила собеседница 360.ru.

В разговоре с ТАСС Мухтарова-Казарновская рассказала, что представители экс-продюсера принесли в суд нотные листы и ссылались на его музыкальное образование, но это не помогло. «Мы столкнулись с грубыми музыкальными ошибками бывшего музыкального продюсера группы», — добавила она.

Как сообщил ТАСС адвокат вдовы Шатунова Олег Ситников, в 2005 году Разин во время судебного заседания Хостинского райсуда Сочи заявлял, что автором оспариваемых произведений является поэт и автор песен Сергей Кузнецов, а в 2007 году Разин «“вспомнил”, что именно он является автором произведений».

Он также указал, что суд признал обоснованным довод о процессуальном нарушении: дело должно было рассматриваться в порядке искового, а не особого производства. Вынесение в 2007 году решения о признании факта, имеющего юридическое значение, суд расценил как грубое процессуальное нарушение.

Ранее вдова и дети Шатунова уже выиграли иск о признании за ними исключительных прав на 23 песни, среди которых «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Разин не смог обжаловать в Верховном суде РФ отказ в признании прав на песни.

Кроме того, в рамках отдельного уголовного дела бывшему продюсеру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он годами использовал поддельный договор с Кузнецовым, получая выплаты как правообладатель музыкальных произведений. Потерпевшей признана вдова Кузнецова.

Ущерб первоначально оценивался примерно в 500 млн рублей, однако в окружении семьи покойного музыканта сообщили ТАСС, что из-за появления второго эпизода мошенничества сумма может вырасти до суммы около 1 млрд рублей. После возбуждения дела Разин продал дом и улетел в США, в ноябре прошлого года его объявили в международный розыск и выдали ордер на арест.

«Ласковый май» создал Кузнецов в 1986 году в Оренбурге. Группа стала музыкальным феноменом в СССР, а «Белые розы» в исполнении Шатунова — одной из главных поп-песен эпохи. В 1992 году коллектив распался.

Шатунов объяснял развал группы разногласиями по поводу распределения доходов. Он переехал в Германию и отсудил у продюсера 10 млн рублей. Сам певец скончался в июне 2022 года в возрасте 49 лет. Вскоре после этого умер и Кузнецов. Разин к тому моменту уже находился в США, где продолжил судебные разбирательства с наследниками певца.