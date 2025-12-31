Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин был объявлен в международный розыск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В ходе заседания Таганского суда Москвы, которое прошло 30 декабря, Разин был заочно арестован на два месяца. Эта мера пресечения в отношении продюсера вступит в силу с момента его экстрадиции или задержания в России. В конце ноября МВД объявило Разина в федеральный розыск.

В настоящий момент его местоположение неизвестно. По информации источника РИА Новости Разин покинул страну сразу после возбуждения дела. По данным ТАСС, он скрылся от предварительного следствия в США. Помимо российского гражданства, у него также есть гражданство Турции.

Уголовное дело в отношении Разина было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, предназначавшихся в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за исполнение песен на его тексты. В качестве потерпевшей по делу выступила вдова Кузнецова.

По версии следствия, Разин на протяжении длительного времени использовал поддельный договор с поэтом для получения денежных средств в статусе правообладателя музыкальных произведений. Оценочный ущерб по делу составил около 500 млн рублей.

Разину может грозить до десяти лет колонии. Помимо этого, ему также могут вменить еще один эпизод мошенничества из-за поддельного договора с вокалистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым.

Кузнецов передал права на 27 песен «Ласкового мая», включая композиции «Седая ночь», «Белые розы» и «Розовый вечер» Юрий Шатунову в 2019 году. После смерти певца в 2022 году суд удовлетворил иск семьи Шатунова с требованием признать исключительные права на эти песни.

Позднее Разин попытался добиться признания этой сделки недействительной и заявил, что все права на оговоренные композиции принадлежат ему с 1992 года. Суд признал документы, представленные Разиным, недействительными.