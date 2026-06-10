Колумбийские СМИ 10 июня сообщили о временном отстранении от должности уходящего президента страны Густаво Петро из-за предполагаемого вмешательства в выборы. Политики и юристы назвали это распоряжение неконституционным и недействительным. Конгрессвумен, подпись которой стоит под документом, заявила об утечке.

Документ за подписью главы Комиссии по расследованиям и предъявлению обвинений конгресса Колумбии Глории Арисабалеты опубликовало издание El Tiempo.

Густаво Петро, срок полномочий которого истекает в августе, подозревается в причастности к кампании своего советника Ивана Сепеды Кастро ― кандидата в президенты от правящей левой коалиции «Исторический пакт», пишет Reuters.

В первом туре президентских выборов 31 мая Сепеда набрал 9,7 млн голосов (40,98%), его главный соперник — ультраправый юрист из движения «Защитники Родины» Абелардо Габриэль де ла Эсприэлья — 10,3 млн (43,78%). Второй тур состоится 21 июня.

В распоряжении Арисабалеты говорится об отстранении президента до 16:00 21 июня, то есть до закрытия избирательных участков в день второго тура выборов.

Подобная обеспечительная мера может применяться на время расследования проступков, которые квалифицируются как тяжкие или особо тяжкие, отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что необходимы «серьезные доказательства», позволяющие установить, что подозреваемый, оставаясь на посту, может вмешаться в ход расследования или повторить нарушение.

Министр внутренних дел Колумбии Армандо Бенедетти назвал документ неконституционным, поскольку Комиссия по расследованиям и предъявлению обвинений не уполномочена отстранять главу государства. Тем более это не может произойти «по прихоти одного одного-единственного представителя», подчеркнул глава МВД.

Некоторые колумбийские политики предположили, что это была «политическая уловка», чтобы помочь во втором туре выборов Ивану Сепеде.

Член палаты представителей Алехандро Окампо позже сообщил, что распоряжение отстранить президента не имеет юридической силы и даже не было внесено в официальные протоколы комиссии по расследованиям. Политик пояснил, что единственным органом, уполномоченным отстранять главу государства, является сенат.

Сама Арисабалета заявила об утечке спорного документа из-за технической ошибки при отправке по электронной почте. Файл якобы был извлечен из мобильного устройства конгрессвумен.