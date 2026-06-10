Купание в открытых водоемах Ростовской области, которые попали в черный список Роспотребнадзора, грозит дизентерией, холерой и другими серьезными последствиями. Об этом предупредила эколог Ирина Черкашина в разговоре с «КП-Ростов-на-Дону».

«Желудочно-кишечный тракт получит неприятности вплоть до очень серьезных последствий. Так что экологи и эпидемиологи уже давно говорят: не стоит купаться в открытых водоемах Ростовской области. Вообще!» — сказала эксперт.

Она отметила, что купальщик «так или иначе глотнет воды», поэтому отдыхать лучше в бассейнах, прудах или на водопадах, где вода чище, чем в текучих водоемах.

По итогам проверки Роспотребнадзора самыми проблемными по микробиологическим показателям оказались водоемы Азова, Батайска, Шахт, Ростова-на-Дону и Гукова.

По санитарно-химическим показателям больше всего нарушений отмечено в Ростове-на-Дону, Донецке, Новошахтинске и Азове. В Таганрогском заливе 75,7% проб воды не соответствуют микробиологическим нормам, 37,7% ― химическим.

Болезнетворные бактерии, в том числе возбудители дизентерии, холеры и кожных заболеваний, активно размножаются именно в воде, на жаре это происходит еще быстрее, отметила Черкашина.

Таганрогский залив эколог назвала «санаторием для бактерий», поскольку в него впадают реки, загрязненные органическими отходами, а сам водоем мелководный.