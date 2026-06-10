Сознательное уничтожение памятника культуры, каким являлась панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.», является «военным преступлением, актом геноцида». Об этом заявила 360.ru экс-директор Пушкинского музея, искусствовед Елизавета Лихачева.

Она рассказала, что панорамная живопись — это «довольно интересный аттракцион», особенно популярный в первой половине XIX века, но существующий и в наши дни. Полотно художника Франца Рубо, посвященное ключевому эпизоду Крымской войны — бою на Малаховом кургане, было одним из образцов такого жанра.

«Безусловно, ценный памятник. Если правда то, что пишет пресса, — это военное преступление», — сказала Лихачева.

Она отметила, что панорама является важным памятником как для Севастополя, так и для России в целом.

«В ходе обороны Севастополя погибли выдающиеся люди. Крымская война — одно из самых важных событий в истории Европы XIX и XX веков. Первая война нового типа. Первая война, которая оставила большой и серьезный вклад не в будущее всеобщее, как, например, война 1912 года, а оставила серьезный вклад и в науке», — пояснила Лихачева.

Полотно было практически уничтожено пожаром после удара беспилотника ВСУ по зданию музея-ротонды в Севастополе в ночь на 10 июня.

В музее сообщили РИА Новости, что исторические фрагменты полотна не повреждены, так как там была представлена версия, восстановленная в советское время. Позднее представитель музея уточнила ТАСС, что значительная часть полотна уничтожена.

«Сгорел предметный план, сгорело полотно, удалось спасти несколько фрагментов», — сказала она.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев ранее заявил, что от панорамы ничего не осталось, но она была полностью оцифрована.