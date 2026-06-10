Панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.», созданная в начале XX века Францем Рубо, практически полностью уничтожена в результате ночной атаки беспилотников, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев 10 июня.

«Сегодня ночью БПЛА самолетного типа целенаправленно ударили по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.». Враг нанес удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов Города-Героя. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — написал он в телеграм-канале.

Развожаев пообещал, что произведение искусства будет восстановлено.

«Мы всё восстановим. Мы станем еще сильнее. А Панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», — подчеркнул он.

В ночь на 10 июня Развожаев сообщил, что крыша здания музея-панорамы загорелась после атаки ВСУ. Пожару был присвоен 4-й ранг. К тушению огня были привлечены 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России.

Погибших и пострадавших в результате удара ВСУ по зданию панорамы нет, сообщили в правительстве Севастополя, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку на здание панорамы варварским актом против гражданского объекта.

Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин заявил, что полотно панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» могло получить критические повреждения или быть полностью уничтожено в результате удара по зданию музея. По его словам, оценить степень ущерба возможно будет только после экспертизы.

«Уже сейчас, учитывая масштаб и продолжительность пожара, который продолжается на протяжении нескольких часов, имеются основания предполагать, что панорама могла быть уничтожена либо получила критические повреждения. <…> Крыша исторического здания охвачена пламенем, огнеборцы делают все возможное, чтобы спасти бесценное полотно. Ситуация остается крайне напряженной», — сказал Смородкин.