Панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.», созданная в начале XX века Францем Рубо, практически полностью уничтожена в результате ночной атаки беспилотников, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев 10 июня.
«Сегодня ночью БПЛА самолетного типа целенаправленно ударили по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.». Враг нанес удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов Города-Героя. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — написал он в телеграм-канале.
Развожаев пообещал, что произведение искусства будет восстановлено.
«Мы всё восстановим. Мы станем еще сильнее. А Панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», — подчеркнул он.
В ночь на 10 июня Развожаев сообщил, что крыша здания музея-панорамы загорелась после атаки ВСУ. Пожару был присвоен 4-й ранг. К тушению огня были привлечены 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России.
Погибших и пострадавших в результате удара ВСУ по зданию панорамы нет, сообщили в правительстве Севастополя, передает ТАСС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку на здание панорамы варварским актом против гражданского объекта.
Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин заявил, что полотно панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» могло получить критические повреждения или быть полностью уничтожено в результате удара по зданию музея. По его словам, оценить степень ущерба возможно будет только после экспертизы.
«Уже сейчас, учитывая масштаб и продолжительность пожара, который продолжается на протяжении нескольких часов, имеются основания предполагать, что панорама могла быть уничтожена либо получила критические повреждения. <…> Крыша исторического здания охвачена пламенем, огнеборцы делают все возможное, чтобы спасти бесценное полотно. Ситуация остается крайне напряженной», — сказал Смородкин.
Панорама посвящена бою на Малаховском кургане — одному из ключевых эпизодов обороны Севастополя в годы Крымской войны (1853—1856). Здание для нее спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг, а работу над самим полотном художник-баталист Франц Рубо начал в 1901 году. Картина создавалась в Мюнхене при участии немецких живописцев.
В 1905 году, к 50-летию обороны Севастополя, панораму открыли для посетителей. Длина полотна составляет 115 м, высота — 14 м, площадь — около 1610 кв. м. На нем изображено более 4 тыс. фигур.
25 июня 1942 года здание панорамы было частично разрушено и загорелось в результате артиллерийского обстрела. Пожарные, солдаты и моряки вынесли из горящего здания 86 фрагментов полотна Рубо, которые вывезли в Новороссийск, а затем в Новосибирск и Москву. К 100-летию обороны Севастополя панорама была восстановлена, а в 1954-м музей открылся вновь. Сейчас здание — объект культурного наследия федерального значения.