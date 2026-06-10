В результате ракетной атаки на Чувашию повреждения получили ряд зданий, в том числе жилые дома, сообщил глава региона Олег Николаев в своем канале в мессенджере «Макс» 10 июня.

«Сегодня наш регион подвергся вражеской ракетной атаке. <…> В результате двух прилетов повреждены жилые дома, административные и социальные объекты», — говорится в сообщении.

Николаев уточнил, что «обошлось без жертв», один пострадавший остается в больнице, его состояние стабильное.

«Сейчас наша главная задача — помочь пострадавшим. <…> Угроз здоровью населения в районе происшествия нет», — отметил глава республики.

Он добавил, что поручил обеспечить круглосуточный мониторинг ситуации до полного завершения восстановительных работ. По словам Николаева, с утра на местах работают сотрудники экстренных служб, которые фиксируют повреждения для дальнейшего восстановления.

Утром 10 июня столица Чувашии Чебоксары подверглась ракетной атаке, в результате пострадали три человека. В городе вводились временные ограничения движения на ряде улиц, а также приостанавливалась работа детских лагерей.

В МВД Чувашии сообщили, что на фоне атаки на Чебоксары в соцсетях начали появляться фейки, в частности о якобы погибших полицейских.

«Один чудо-блогер написал о том, что, возможно, пострадали [сотрудники МВД]. Но ничего такого не было. Нет подтверждения, что в полицейский патруль что-то прилетело», — заявили Daily Storm в пресс-службе ведомства.

В начале мая в результате атаки БПЛА на Чебоксары три человека погибли, 47 пострадали. Повреждения получили около 40 многоквартирных домов и несколько социальных объектов, включая школы, детские сады и электромеханический колледж.