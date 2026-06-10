Ранним утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в мессенджере Max.

«На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры. Все экстренные службы уже работают на местах», — написал он.

По словам Николаева, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка. Он призвал жителей сохранять спокойствие, но соблюдать бдительность, отметив, что опасность все еще сохраняется. Власти просят людей не выходить на улицу и оставаться в безопасном месте.

Местные жители рассказали SHOT, что взрывы были слышны около 04:50 и 06:20 утра, перед этим выла сирена воздушной опасности.

Информация о пострадавших о поврежденных зданиях пока не поступала.

Это уже вторая атака на Чебоксары за последний месяц. В начале мая в результате удара повреждения получили около 40 многоквартирных домов и несколько социальных объектов, включая школы, детские сады и электромеханический колледж. Пострадали 47 человек, трое из них погибли, сообщал глава Чувашии.

Ракетную опасность в ночь на 10 июня также объявляли в Свердловской, Тюменской, Курганской, Самарской, Пензенской, Оренбургской, Нижегородской и Челябинской областях, а также в Татарстане, Чувашии, Удмуртии и ХМАО.

В Севастополе БПЛА ВСУ повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.» — загорелась крыша. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в годы Великой Отечественной войны здание панорамы уже подвергалось массированной бомбардировке немецкой авиации.

«Сегодня мы снова стоим на защите нашего наследия», — написал он.

На месте работают экстренные службы.

На подлете к Москве за ночь сбили 12 украинских беспилотников. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Также в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах Владимирской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.