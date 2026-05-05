Два человека погибли, 32 пострадали в результате атаки беспилотников на Чувашию, сообщил глава региона Олег Николаев. В республике введен режим ЧС регионального характера.

По словам Николаева, 5 мая Чувашия столкнулась с «беспрецедентным вызовом — самой масштабной атакой вражеских ВСУ».

«К глубокой скорби, двое мирных жителей погибли. <…> Еще 32 человека пострадали, среди них один ребенок», — говорится в сообщении.

Позже Николаев сообщил, что число пострадавших выросло до 34.

Большинство пострадавших уже получили медицинскую помощь и вернулись домой, остающимся в стационарах оказывается вся необходимая помощь, рассказал глава Чувашии.

Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре, отметил Николаев. В результате атаки повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тыс. человек. Еще в двух зданиях нарушены несущие конструкции, оставаться там опасно, предупредил Николаев. Он добавил, что для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях.

Кроме того, развернуты три пункта временного размещения «для всех, кто нуждается в крове», сказано в сообщении.

Введение режима ЧС позволит оперативно мобилизовать все ресурсы республики для максимально быстрой помощи людям, отметил Николаев. Он заверил, что власти региона окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

Ночью и утром 5 мая беспилотники атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Один БПЛА врезался в жилой дом в районе шестого этажа. Очевидцы также рассказали, что повреждения получил фасад торгового центра на юге города.

СК сообщил, что в ходе атаки на Чебоксары ВСУ применили крылатые ракеты и не менее восьми беспилотников, в результате повреждено предприятие гражданского назначения, а также жилые дома. Возбуждено уголовное дело о теракте.