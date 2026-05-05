Над регионами России в ночь на 5 мая (с 20:00 до 7:00 мск) было перехвачено и уничтожено 289 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Еще 43 дрона сбили в течение двух часов утром (с 7:00 до 9:00), добавили в пресс-службе ведомства. Власти Чувашии также сообщили об атаке дронов на регион, хотя Минобороны не назвало его в своих сводках. Кроме того, минувшей ночью ракетную опасность впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе в 2 тыс. км от границы с Украиной.

За ночь беспилотники были перехвачены над Москвой и областью, над акваторией Азовского моря и в 18 регионах.

Речь идет о Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областях, а также Крыме, Татарстане, Краснодарском крае.

Над Москвой, по данным мэра Сергея Собянина, за ночь сбили три беспилотника.

Утром 5 мая беспилотники были уничтожены над Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Волгоградской, Воронежской областями, над Адыгеей и Московским регионом, сообщило Минобороны.

Как написал губернатор Брянской области Александр Богомаз, за ночь подразделения Минобороны и огневые мобильные группы бригады «БАРС — Брянск», а также спецподразделения Росгвардии по региону ликвидировали 98 беспилотников. Пострадавших и разрушений, по его данным, не было.

До этого Богомаз заявил об атаке на село Демьянки Стародубского муниципального округа, в результате которой двое жителей — мужчина и женщина — получили ранения и были госпитализированы.

В Ленобласти минувшей ночью сбили 29 дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он указал, что основной целью налета был нефтеперерабатывающий завод «КИНЕФ» («Киришинефтеоргсинтез») в городе Кириши, там произошел пожар в промзоне, который локализовали к 8:00 утра. «Жертв вследствие атаки нет», — уточнил Дрозденко.

В столице Чувашии Чебоксарах беспилотник врезался в жилой дом в районе шестого этажа, пишут Mash, SHOT, Baza, «Осторожно, новости» и другие телеграм-каналы. Это подтвердил министр образования региона Дмитрий Захаров.

«В Чебоксарах украинский БПЛА попал в жилой дом. Беспилотник попал в квартиру на 6-м этаже жилого дома в центре города. Информации о пострадавших нет», — говорится в посте Захарова в телеграм-канале.

Мэр города Станислав Трофимов не упомянул о попадании в жилой дом, но написал о сохранении опасности атак и призвал жителей не покидать дома, не подходить к окнам и не выходить на балконы. Он сообщил о переводе школ на дистанционное обучение, попросил оставить детей дома, не посещать детские сады, а также ограничить передвижение по городу.

Чебоксары всю ночь подвергались атакам беспилотников, о чем сообщил губернатор Чувашии Олег Николаев.

«Наши службы отработали штатно и оперативно: по предварительным данным, пострадавших нет, на местах продолжаются необходимые работы», — отчитался он.

«Осторожно, новости» писал со ссылкой на очевидцев, что повреждения получил фасад торгового центра на юге города, а до этого чебоксарцы слышали звуки взрывов. В области объявляли ракетную опасность.

Минздрав Чувашии заявил, что в результате беспилотной атаки пострадали трое жителей.

«Один житель в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет. Еще два жителя в состоянии легкой степени тяжести получают помощь амбулаторно», — сообщило ведомство.

Премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов написал, что в власти рассматривают вариант объявить ЧС республиканского характера.

Кроме того, минувшей ночью ракетную опасность впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, о чем сообщил губернатор Руслан Кухарук. Он призвал жителей не выходить из дома или найти укрытие. Отбой был объявлен примерно через 40 минут.