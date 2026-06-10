В результате ракетной атаки на Чебоксары пострадали три человека, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в телеграм-канале.

«Ракетная опасность отменена, но мы продолжаем работать в режиме повышенной готовности: угроза атаки беспилотников всё еще сохраняется. Мобилизованы все силы и средства. По уточненным данным, в результате атаки пострадали три человека», — говорится в сообщении.

По словам Николаева, двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, третий — в легкой. «Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой», — уточнил глава региона.

После атаки проводятся детальный осмотр и фиксация повреждений, добавил Николаев.

В свою очередь глава Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что в городе на ряде улиц действуют временные ограничения движения:

по проспекту И. Яковлева (от пересечения с улицей Фридриха Энгельса до проспекта 9-й Пятилетки);

по проспекту Мира (от пересечения с проспектом И. Яковлева до Эгерского бульвара);

улице Ленинского Комсомола (от пересечения с проспектом И. Яковлева до Эгерского бульвара);

улице Хевешская (от пересечения с проспектом И. Яковлева до улицы Хузангая).

О возобновлении полноценного движения будет объявлено после того, как спецслужбы закончат работу.

Кроме того, на период действия ракетной опасности приостанавливалась работа детских лагерей, проход детей на территорию школ не допускался.

Николаев также рассказал, что на базе школы №57 организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи. Также работает телефон «горячей линии»: 23-50-76.

Чебоксары подверглись подверглись ракетной атаке утром 10 июня. Местные жители рассказали, что слышали звуки взрывов около 04.50 и 06.20.

По данным Минобороны РФ, в период с 20.00 мск 9 июня по 7.00 мск 10 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря. Чувашия в сводке ведомства не указана.

Ракетную опасность в ночь на 10 июня также объявляли в Свердловской, Тюменской, Курганской, Самарской, Пензенской, Оренбургской, Нижегородской и Челябинской областях, а также в Татарстане, Удмуртии и ХМАО.

В результате массированной атаки ВСУ на Самарскую область пострадали три человека, повреждения получили несколько промышленных предприятий, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. Он отметил, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В начале мая в результате атаки БПЛА на Чебоксары три человека погибли, 47 пострадали. Повреждения получили около 40 многоквартирных домов и несколько социальных объектов, включая школы, детские сады и электромеханический колледж.