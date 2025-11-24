Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин объявлен в федеральный розыск по уголовному делу. Информация об этом размещена в базе данных МВД, при этом конкретная статья, по которой разыскивается мужчина, не указана.

Однако, по информации адвоката Асель Мухтаровой-Казарновской, которая представляет интересы семьи ныне покойного солиста коллектива, — певца Юрия Шатунова, ранее Разину было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что Разин присвоил денежные средства, предназначавшиеся для выплаты авторского вознаграждения композитору и поэту Сергею Кузнецову, написавшему многие хиты коллектива. Потерпевшей по делу признана вдова покойного автора.

Согласно версии следствия, для хищения средств продюсер на протяжении длительного времени использовал поддельный договор с Кузнецовым. Этот документ позволял Разину получать лицензионные платежи за исполнение песен, представляя себя законным правообладателем. За это преступление Уголовным кодексом России предусмотрено наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Судебные тяжбы за авторские права

Это уголовное дело стало кульминацией длительного судебного спора вокруг прав на песенный каталог. Ранее Разин пытался через суд оспорить сделку 2019 года, по которой Кузнецов передал исключительные права на 27 песен бывшему солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову. Разин утверждал, что права были переданы ему лично еще в 1992 году.

Однако суд не встал на его сторону. Промышленный районный суд, а затем и Оренбургский областной суд, рассмотрев апелляцию, признали представленный Разиным договор недействительным.

При этом соглашение между Кузнецовым и Шатуновым было подтверждено как подлинное. Эти судебные решения, по всей видимости, и стали основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве.